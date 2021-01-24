ABD'de koronavirüs yardımı dolandırıcılığı: 2 milyon doları lüks otomobillerle evlere yatırdı

ABD'de koronavirüs pandemisi nedeniyle işverenlere verilen devlet yardımına başvuran Nevada eyaletinden bir yurttaşın sahtecilikle 2 milyon dolar alıp bunun büyük kısmını lüks otomobillerle evlere harcadığı ortaya çıktı.

ABD'de koronavirüs pandemisi nedeniyle işverenlere verilen devlet yardımına başvuran Nevada eyaletinden bir yurttaşın sahtecilikle 2 milyon dolar alıp bunun büyük kısmını lüks otomobillerle evlere harcadığı ortaya çıktı.

Federal hükümetin Koronavirüs Yardım, Bağış ve Ekonomik Güvenlik Yasası uyarınca oluşturulan toplam 669 milyar dolarlık Maaş Çeki Koruma Programı'ndan (PPP) faydalanan bir yurttaşın çok sayıda başvuruda bulunarak aldığı devlet yardımıyla eğlence ve kumar cenneti Las Vegas'da lüks daireler ve bir dizi yeni otomobil satın aldığı ortaya çıktı.

En az 7 bankaya en az 12 başvuru

Savcılık iddianemesine göre, ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan Jorge Abramovs, sahtecilik yaparak PPP'den yaklaşık 2 milyon dolar almak ve banka yolsuzluğu yapmakla suçlanıyor.

İddianamede Abramovs'ın çeşitli şirketlerin isimlerini kullanıp farklı işyeri adresleri göstererek en az 7 bankaya en az 12 başvuruda bulundu. Her başvuruda değişen sayılarda çalışan ve çeşitli şirketler için elzem masraf kalemleri gösterdi.

Federal soruşturmacılara göre Abramovs bu yöntemle toplam 1 milyon 986 bin 738 bin dolar elde etti.

Bu paranın kaydadeğer kısmını kiralarla çalışanların tazminatlarını ödemek yerine kişisel harcamaları için kullanan Abramovs, otomobil ve emlak yatırımı yaptı.

Haziran ayında 261 bin dolar değerinde 2020 üretimi Bentley Continental GT Convertible ve 55 bin dolar değerinde 2020 üretimi Tesla Model 3 satın alan Abramovs, mayıs ve haziranda Las Vegas Strip'in lüks rezidansı Veer Towers'da 637 bin dolardan fazlasına iki daire aldı.

Para transferlerinden bu işlemleri PPP yardımıyla gerçekleştirdiği belirlenen Abramovs'un, cuma günkü duruşmaya değin gözaltında tutulacağı açıklandı.