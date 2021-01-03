  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

Abd'de Salgının Tırmandığı California'da Cenaze Evlerinde Yer Kalmadı

» »
ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi. 
Abd'de Salgının Tırmandığı California'da Cenaze Evlerinde Yer Kalmadı

ABD'de en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına ev sahipliği yapan California eyaletindeki cenaze evlerinde kapasite dolduğu için bazı cenazelerin kabul edilmediği bildirildi. 

Amerikan medyasına yansıyan habere göre 2 milyondan fazla Kovid-19 vakasıyla listenin başında bulunan California, cenazelerin defnedilmesi konusunda ciddi sıkıntı yaşıyor. 

Son haftalarda Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının giderek artması üzerine cenazelerin defin işlemlerini yapan cenaze evlerinde yer kalmadı.

Eyalet yetkilileri cenazelerin uygun şekilde defnedilebilmesi için gerekli tedbirleri almaya çalıştıklarını açıklasa da birçok cenaze evi, yakınlarını kaybeden aileleri geri çeviriyor.

Los Angeles'taki en büyük cenaze evlerinden birinin sahibi olan Magda Maldonado, basına yaptığı açıklamada, son günlerde yeni cenaze sahiplerini geri çevirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Maldonado, eyaletteki neredeyse tüm cenaze evlerinin kapasitelerinin birkaç kat üstünde çalışmasına rağmen yetersiz kalmasını, "40 yıldır bu işi yapıyorum ama bir gün cenaze yakınına, 'Kusura bakmayın, aile ferdinizi kabul edemiyoruz.' diyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Kimi arasanız yer yok cevabını alıyorsunuz." sözleriyle özetledi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre ölü sayısının 356 bini, vaka sayısının ise 20 milyon 619 bini geçtiği ABD'deki vakaların 2 milyon 346 binine California eyaleti ev sahipliği yapıyor. Eyaletteki Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı ise 26 binin üzerinde seyrediyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salgın nedeniyle işinden olan öğretmen ‘kazı kazan’da 250 bin dolar kazandı27 Aralık 2020 Pazar 22:03
  • Trump Twıtter'dan 4 Yılda 25 Binden Fazla Paylaşım Yaptı24 Aralık 2020 Perşembe 14:30
  • ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını da öngören 2021 Savunma Bütçe Tasarısı'nı veto etti24 Aralık 2020 Perşembe 09:55
  • ABD'li Milyarderler Kovid-19 Sürecinde Servetlerine Servet Kattı23 Aralık 2020 Çarşamba 20:00
  • Trump korona yardım paketini imzalamadı23 Aralık 2020 Çarşamba 13:22
  • Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden Covid-19 aşısı oldu22 Aralık 2020 Salı 21:45
  • ABD'nin prestijli askeri akademisinde büyük kopya skandalı22 Aralık 2020 Salı 10:38
  • ABD Senatosu, 900 milyar dolarlık koronavirüs destek paketini onayladı22 Aralık 2020 Salı 10:01
  • Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Faaliyete Geçti21 Aralık 2020 Pazartesi 22:30
  • Arjantin'de kadın cinayetine tepki gösteren kadınlar, adalet sarayını yaktı20 Aralık 2020 Pazar 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti