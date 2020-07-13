ABD’de savaş gemisinde yangın

ABD Donanmasına ait “USS Bonhomme Richard” adlı savaş gemisinde büyük çaplı yangın çıktı ve en az 21 kişi yaralandı.

ABD Deniz Yüzey Kuvvetleri Pasifik Filosu Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre; geminin California eyaletine bağlı San Diego kentindeki askeri limanda olduğu ve kısa bir süre önce bakım ve onarıma alındığı belirtildi.

Yaklaşık bin mürettabat kapasitesine sahip gemide hafta sonu olması nedeniyle yangın esnasında sadece 160 mürettebatın olduğu, hafif şekilde yaralanan 4 sivil ile 17 mürettebatın hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Yangının çıkma sebebi henüz belirlenemezken, San Diego sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için kapsamlı bir çalışma başlattığı belirtildi.

Öte yandan, USS Bonhomme Richard 2012 yapımı “Savaş Gemisi” ve “Cesaret Eylemi” adlı iki Hollywood yapımı filmde kullanılmıştı. Amfibi saldırı gemisi olan USS Bonhomme Richard en son Güney Kore’de yapılan manevralarda görev almıştı.