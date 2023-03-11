ABD’de yaz-kış saati uygulaması tekrar tartışmaya açıldı

Washington Post (WP) gazetesi ve internet haber portal Axios, yaz saati uygulamasının sürekli olması için geçen yıl Kongre’nin Senato kanadında kabul edilen tasarıyı gündeme getirdi.

Tasarıyı Senatoya sunan Florida’nın Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio, tartışmalara ilişkin WP’ye yaptığı açıklamada, “Yılda iki kez zamanı değiştirme ritüeli aptalca. Umarım bu Kongre, sonunda bunu başarabilir.” ifadelerini paylaştı.

Öte yandan siyasi gözlemciler ise Kongre’nin kısa vadeli gündeminde yaz saati uygulamasının kalıcılığı konusunu görüşme planı olmadığına dikkati çekiyor.

OY BRİLİĞİYLE KABUL EDİLMİŞTİ

ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio sponsorluğunda geçen sene sunulan ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını 15 Mart 2022’de oy birliği ile kabul etmişti.

Ancak senatoda kabul edilen tasarı, Temsilciler Meclisinde gündeme alınıp oylanmamıştı.

Söz konusu tasarı, Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden’ın masasına gidecek.

ABD’de 12 Mart Pazar günü 02.00’de saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek.

Bu süreçte, yaz saati uygulamasının kalıcılığı yasalaşmazsa saatler 5 Kasım 2023’te bir saat geri alınarak “kış saati” uygulamasına geri dönülecek.