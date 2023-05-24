ABD’deki kiliselerle ilgili korkunç rapor

ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren Roma Katolik Başpiskoposluğuna ait kiliselerde, çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunan din adamlarının sayısının bilinenden çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

ABD Illinois Başsavcısı Kwame Raoul, basına yaptığı açıklamada, eyalet civarında yaklaşık 3,5 milyon üyesi olan Roma Katolik Başpiskoposluğu kurumlarında çocuklara yönelik cinsel istismarın boyutunun bilinenden çok daha fazla olduğunu, gerçek rakamların Başpiskoposluk tarafından gizlenmeye çalışıldığını belirtti.

Raoul, “5 yıllık bir çalışma süresince 100 binden fazla belgenin incelendiğini”, 600’den fazla mağdurla “yüz yüze, e-posta yoluyla veya telefonla” irtibata geçildiğini ve daha önce bilinmeyen “yüzlerce yeni korku hikayesinin” ortaya çıktığını ifade etti.

Yaklaşık 700 sayfalık raporu basın mensuplarına gösteren Raoul, Illinois’deki 6 piskoposluk bölgesine sahip Kilise yönetimine ait kurumlarda “cinsel istismara uğrayan yaklaşık 2000 reşit olmayan çocuğun” eyalet müfettişlerince belgelendiğini kaydetti.

Raporda, cinsel istismara uğrayanların “sonraki yıllarda bir tür akıl sağlığı sorunu” sergilediği belirtilerek “Illinois’deki Katolik piskoposluk ve başpiskoposluk, hayatta kalanlara ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri sürekli desteği sağlamayı yeniden taahhüt edebilir ve etmelidir.” ifadesi kullanıldı.

Özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda Kilise yönetiminin, cinsel istismarla suçlanan rahipleri görevden almak yerine konunun bilinmediği bölgelerdeki kilise kurumlarında görevlendirilme yolunu seçtiğine dikkat çekildi.

Başsavcı Raoul’un başkanlık ettiği soruşturma öncesinde, Roma Katolik kiliselerinde görev yapmış, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu kanıtlanan 103 rahip olduğu bilinirken, yeni rapordaki ek bulgularla bu sayının 451’e çıktığı tespit edildi.