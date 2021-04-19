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ABD'deki Yetişkinlerin Yarısına İlk Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı

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 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki yetişkinlerin yarısının ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduğunu açıkladı.
ABD'deki Yetişkinlerin Yarısına İlk Doz Kovid-19 Aşısı Yapıldı

 ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki yetişkinlerin yarısının ilk doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını olduğunu açıkladı.

ABD'deki Kovid-19 salgınında aşılama sürecine ilişkin verileri açıklayan CDC, yayımladığı güncel verilerde ülkede aşılama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini bildirdi.

CDC'nin açıklamasında, ABD'de 18 yaş üstü 130 milyon kişiye ilk doz Kovid-19 aşısının uygulandığı ve bunun da toplam yetişkin nüfusun yüzde 50,4'üne tekabül ettiği kaydedildi. İki doz aşı uygulanan kişi sayısının ise 84 milyonu geçtiği, bunun da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 32,5'i olduğu belirtildi.

Günlük yaklaşık 4 milyon civarında Kovid-19 aşısı uygulanan ABD, virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 567 bine yaklaşırken, vaka sayısı ise 31 milyonun üzerinde seyrediyor.

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