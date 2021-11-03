ABD’den çocuklara korona aşısına onay

ABD'de, 5-11 yaş arasındaki çocukların koronavirüs aşısı olabilmeleri için acil kullanım onayı çıktı. Ülkede 1,9 milyon çocuğa şimdiye kadar virüs bulaştı, en az 100 çocuk koronadan dolayı yaşamını yitirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer tarafından üretilen aşılardan yaptırılabileceği açıklandı. Dün akşam yapılan bu açıklamanın ardından ülkede ilk kez küçük çocuklar da koronavirüse karşı aşılanmaya başladı.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu yaş grubu için aşıya geçen hafta sonunda acil kullanım onayı vermişti. Bunun üzerine hükümet ülke genelinde aşı dağıtımını artırdı.

CDC'nin aşı tavsiyesi üzerine beş yaş ve üstü çocukların hızla aşılanabilmeleri için önümüzdeki hafta ülke genelini kapsayan bir aşı kampanyası başlatılması planlanıyor.

"Çocuklara aşı pandemide dönüm noktası"

ABD Başkanı Joe Biden, çocuk aşıları için de acil kullanım onayının çıkmasını "pandemiye karşı verilen mücadelede dönüm noktası" olarak niteledi.

Biden, çocukların da aşılanabilecek olmasının, birçok ebeveyn için "çocukları için aylarca süren endişelerin sonu" anlamına geldiğini söyledi. Küçük çocukların aşılanmasının, koronavirüsün diğer yaş gruplarındaki çocuklar tarafından yayılmasını da azaltabileceğini ifade eden ABD Başkanı, "Bu, virüse karşı verdiğimiz zafer mücadelemizde önemli bir adım" ifadesini kullandı.

İlk aşıyı oldular

ABD'de onayın ardından 12 yaş altındaki çocuklara ilk aşılar Connecticut eyaletindeki Hartford Hastanesi'nde yapıldı. Burada çocuğuna aşı yaptıran Liz Cronin AFP haber ajansına duygularını, "Hepimiz çocuklarımızın normal hayata dönmesi için çok bekledik" sözleriyle dile getirdi.

Altı yaşındaki Karim Omar da, aşı yaptırdıktan sonra AFP muhaberine yaptığı açıklamada, "gerçekten acıtmadı" dedi. Aşıyı ülkesini çok sevdiği için yaptırdığını söyleyen küçük çocuk, yaşıtlarına da çağrı yaparak, "Bunu Amerika'nın iyiliği için yapın. Çünkü bu, Amerika'ya ve dünyaya yardım eder ve böylece dünya üzerindeki herkes için yaşam daha iyi olur" diye seslendi.

ABD Hükümeti, BioNTech ve Pfizer'den çocuklara da uygulanmak üzere 50 milyon doz çocuk aşısı siparişi vermişti. Şu ana kadar sadece, Çin, Şili, Küba ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde küçük çocuklar koronaya karşı aşılanıyor.

ABD'de Covid-19'dan 100 çocuk öldü

ABD'de pandeminin başlamasından bu yana 5-11 yaş arasındaki 1,9 milyon civarında çocukta korona enfeksiyonu tespit edildi. Bu yaş grubundaki 8 bin 300'den fazla çocuk Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi edildi. Çocukların hastanelerde tedavi edilmeleri nedeniyle ölüm vakaları daha az olarak gerçekleşti. Buna rağmen korona nedeniyle en az 100 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Buna karşın koronaya yakalanan çocukların bazılarında nadir olarak korona sonrası ciddi boyutlarda hastalık sonrası etki tespit edildi. Sağlık uzmanları, koronanın çocuklarda kalp kası iltihabı gibi yan etkileri olabileceğini de hatırlatarak, aşıdan sonraki sürecin dikkatle takip edilmesini öneriyor. Bu tür yan etkilerin son derece nadir olduğundan yola çıkan uzmanlar, şimdiye kadar yapılan klinik çalışmaların ise bu riskleri tam ve güvenilir bir şekilde tanımlamak için yetersiz olduğunun da altını çiziyor.

AB'de de onay bekleniyor

BioNTech / Pfizer aşısı ABD'de 12 yaş ve üstü çocuklar ve gençler için acil durum, 16 yaş ve üstü olanlar için ise tam olarak onaylanmış durumda. İki şirket, ayrıca AB'de de 5-11 yaş arası için aşı onayına başvurdu. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Noel'e kadar karar vermesi bekleniyor.

BioNTech aşısı, 5-11 yaş arasındaki çocuklara, yetişkinlere uygulanan miktarın üçte biri kadar, her biri on mikrogram dozunda iki aşı olarak yapılıyor. Pfizer'a göre, bu yaş grubunda Covid-19 hastalığına karşı aşılama yüzde 90,7 koruma sağlıyor.

Deutsche Welle Türkçe