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ABD'den Eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri'ye "Kaşıkçı" Yaptırımı

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Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan Asiri ve Suudi birimin ABD'deki varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve birimle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.
ABD'den Eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri'ye "Kaşıkçı" Yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle görevlendirildiği gerekçesiyle Eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Hasan Muhammed El Asiri ile Suudi Arabistan Acil Müdahale Gücü'nün yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asiri ve Acil Müdahale Gücü'nün, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası'nın hükümlerini de kapsayan 13818 nolu Başkanlık kararnamesi çerçevesinde yaptırım listesine alındığı ve bu kararnamenin ciddi insan hakları ihlalleri ile yolsuzlukları hedef aldığı belirtildi. 

Asiri'nin 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'yı öldürmek üzere görevlendirilen 15 kişilik timin elebaşı ve seyahati de organize eden kişi olduğu ifade edilen açıklamada, Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin birçoğunun "Kaplan Timi" veya "Fırkat el Nemr" olarak da bilinen Acil Müdahale Gücü'ne bağlı olduğu bilgisine yer verildi. 

Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan Asiri ve Suudi birimin ABD'deki varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve birimle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

15 Kasım 2018'de ABD Kaşıkçı cinayetine dahil olduğu gerekçesi ile 17 kişiye yaptırım uygulamıştı.

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