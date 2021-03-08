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ABD’den Ortadoğu’ya bombardıman uçakları

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ABD’nin, Ortadoğu’ya iki adet stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress yolladığı belirtildi.
ABD’den Ortadoğu’ya bombardıman uçakları

ABD’nin, Ortadoğu’ya iki adet stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress yolladığı belirtildi.

ABD ve İngiltere’deki uçuş gözlem merkezlerinin yayınladığı verilere göre, ABD topraklarından kalkan bombardıman uçakları İran sınırlarına ulaştı, ardından geri döndü.

Bu uçuşları sırasında onlara İsrail, Suudi Arabistan ve Katar savaş uçakları refakat etti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, bu bilgiyi doğruladı.

ABD Hava Kuvvetleri düzenli olarak bu tür uçuşlar gerçekleştiriyor.

Amaçlarının “saldırganlığı önleme ve ABD ortakları ile müttefiklere desteğin teyidi olduğu açıklanmıştı.

Bu tür aralıksız uçuşlarla, Amerikalıların bombardıman uçaklarını hızlı bir şekilde konuşlandırma yeteneği sergilendiği ifade edilmişti.

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