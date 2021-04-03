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ABD'den Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek

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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile gerçekleştirdiği ilk telefon konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilimde Kiev'e desteğini sundu.
ABD'den Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ile gerçekleştirdiği ilk telefon konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan gerilimde Kiev'e desteğini sundu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ''Görüşmede Başkan Biden, Rusya'nın Donbass ve Kırım'daki agresif hamlelerinin ışığında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne karşı sarsılmaz desteğini bir kez daha yineledi'' denildi.

Telefon konuşmasının yaklaşık 50 dakika sürdüğü ifade edildi.

Zelenski, ''Donbass'taki durumu detaylı bir biçimde konuştuk. Başkan Biden, bana Ukranyna'nın Rusya'nın agresif hamleleri karşısında asla yalnız kalmayacağına dair güvence verdi'' dedi.

Geçen günlerde Rusya'nın Ukrayna ile olan sınırında asker sığınağı yapmaya başladığına dair sosyal medyada doğrulanmamış görüntüler paylaşılmış, Kiev'in tepkisinin ardından bir diplomasi trafiği başlamıştı. Dün birçok Batılı lider ve NATO, konu hakkında endişelerine dile getirdi.

Rusya bu hafta Donbass'ta gerilimin artmasının ''Ukrayna'yı yok edebileceğini'' söylemiş ve NATO'yu bölgeye asker göndermemesi konusunda uyarmıştı.

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