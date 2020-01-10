  • BIST 118.472
  • Altın 293,392
  • Dolar 5,8812
  • Euro 6,5309
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

AB’den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

» »
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Tahran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağına ilişkin “açık ve detaylı” soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.
AB’den düşen Ukrayna uçağına ilişkin detaylı soruşturma çağrısı

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan AB Konseyi Başkanı Michel, hayatın kaybedenlerin yakınlarının ne olup ne bittiğini bilme hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Michel, “Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun düşen Ukrayna uçağına ilişkin açık ve detaylı soruşturma çağrılarını destekliyorum.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı önceki gün İran’ın, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed Hava Üssü’nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek, kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran’da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise uçağın İran’a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamaney İran'ın saldırısının ardından ilk kez konuştu: ABD'nin yüzüne tokadı indirdik08 Ocak 2020 Çarşamba 10:45
  • ABD üsleri vuruldu İran'da peş peşe depremler! HAARP devreye mi sokuldu?08 Ocak 2020 Çarşamba 10:23
  • İran Devlet Televizyonu: "15 füze fırlatıldı, 80 ABD'li terörist öldürüldü..."08 Ocak 2020 Çarşamba 10:14
  • Ukrayna uçağı İran'da düştü! 176 ölü...08 Ocak 2020 Çarşamba 10:04
  • İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu! Trump: Her şey yolunda açıklaması yaptı!08 Ocak 2020 Çarşamba 09:59
  • Kasım Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham! 35 ölü 48 yaralı…07 Ocak 2020 Salı 12:43
  • İran'dan Trump'a: Daha önce böyle bir insan seli gördün mü?06 Ocak 2020 Pazartesi 19:30
  • "SİHA tüm hareketlerei Pentagon ve CIA'ye aktarıyordu"06 Ocak 2020 Pazartesi 18:27
  • İran nükleer ihlalinde yeni adımını belirliyor06 Ocak 2020 Pazartesi 12:16
  • NATO’dan acil toplantı kararı06 Ocak 2020 Pazartesi 10:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti