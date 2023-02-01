ABD’li senatörden Ankara’ya üstü kapalı tehdit

Ankara ile NATO arasında İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçleri ile ilgili belirsizlik devam ederken ABD'den dikkat çekici bir açıklama geldi.

Türkiye seçim havasına girmeye başlarken diplomasi konusunda da birçok ülke ile tansiyon giderek yükseliyor… Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasından sonra İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya girme sürecine itiraz eden Türkiye ile ilgili bir açıklama ABD’den geldi.

Son dönemde başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maketiyle bir eylem düzenlenmesi ve Kuran’ı Kerim’in yakılmasından sonra İsveç ve Finlandiya ile yürütülen NATO üyelik süreci askıya alınırken, ABD’den gelen açıklamayı Demokrat Senatör Chris Van Hollen yaptı.

ABD’nin başkenti Washington’da Ulusal Basın Kulübü’nde konuşan Van Hollen, Türkiye’nin “vefasız bir müttefik” olduğunu söyleyerek, “Türkiye yeni F-16 satışını ya da kit yenilemeyi hak etmiyor” dedi.

“BÖYLE BİR SENARYO YOK”

Demokrat Parti’nin senatörü, “Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadan F-16 satışına onay verilecek hiçbir senaryo yok. Eğer İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini kabul etmezse Türkiye’ye F-16 satılmayacak. Eğer Biden yönetimi şimdi Kongre’ye F-16 satışı için resmi bir bilgilendirme geçerse buna bir ret hamlesi gelecektir” ifadesini kullandı.

Maryland’in senatörü olan Van Hollen, Kongre içinde de çoğunluğun benzer bir görüşte olduğunu dile getirdi. Van Hollen, “Hatta Beyaz Saray’da da bu yönde bir fikir birliği olduğunu tahmin ediyorum. Başkan Joe Biden’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği onaylanmadan F-16 satışına izin vermesi olasılığını düşük görüyorum” dedi. Biden’ın Kongre’nin itirazına rağmen satışa onaylayabileceğini dile getiren senatör bu ihtimalin olası olmadığını aktardı.

“TÜRKİYE’YE YAPTIRIM DÜŞÜNÜLMELİ”

Van Hollen, ABD ile Avrupa Birliği’nin ortak bir şekilde Türkiye’ye yeni yaptırım uygulaması çağrısında da bulundu.

Van Hollen, “Eğer Türkiye İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini engellemeye devam ederse bir yaptırım uygulanmalı” dedi. ABD’li siyasetçi omurgasını terör örgütleri PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu ve ABD’nin de destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik Türkiye’nin olası bir operasyonu durumunda da yaptırım uygulanması gerektiğini dile getirdi. Beyaz Saray yönetimi, ABD’nin desteklediği ve bünyesinde terör örgütlerini barındıran SDG, Türkiye’nin itirazlarına rağmen IŞİD’le mücadele ettiğini belirtiyor.