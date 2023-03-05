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ABD’li yazar Marianne Williamson, adaylığını resmen açıkladı

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ABD'li yazar Marianne Williamson (70), 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını resmen duyurdu.
ABD’li yazar Marianne Williamson, adaylığını resmen açıkladı

Williamson, başkent Washington’da yaptığı konuşmada, ABD’de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine Demokrat Parti’den resmen aday olduğunu açıkladı.

Ülkenin halihazırda pek çok zorlukla boğuştuğunu söyleyen Williamson, mevcut ekonomik düzen, sağlık sistemi ve Washington’daki mevcut statükoyu eleştirdi.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MESAJI

Williamson, resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada ise “Kırk yıldır binlerce kişinin travmalarıyla ilgileniyor olmamın, Amerika’yı onarmaya yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğuna dair bana benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını hissediyorum.” ifadesini kullandı. Williamson, ABD’nin değerler ve doğru yoldan uzaklaştığı safhayı kapatıp, yeni bir başlangıç yapmak için başkanlığa aday olduğunu kaydetti.

“Gölge Etkisi”, “Sevgiye Dönüş”, “Değişim”, “Mucize Dolu Bir Yıl” gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu. “Sevgi siyaseti” güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.

Williamson, Demokrat Parti’den adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim oldu. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere “aday olma niyetinde olduğunu” söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.

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