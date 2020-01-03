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ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından petrol ve altın yükseldi; lira geriledi

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Süleymani suikastının Orta Doğu'da tansiyonu artırmasının ardından yatırımcılar güvenli yatırım araçlarına yönelirken, petrol ve altın fiyatları yükseldi.
ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinin ardından petrol ve altın yükseldi; lira geriledi

Süleymani suikastının Orta Doğu'da tansiyonu artırmasının ardından yatırımcılar güvenli yatırım araçlarına yönelirken, petrol ve altın fiyatları yükseldi.

Brent ham petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 3 dolar yükselerek, 69.19 dolar ile Eylül ayından bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Brent petrolün varil fiyatı daha sonra 69 doların altına indi.

Yatırımcıların güvenli yatırım araçlarına yönelmesiyle ABD Hazine tahvillerinin ve altının da fiyatı yükseldi.

Altının onsu yüzde 1 artarak, 1543 doları aştı ve dört ayın en yüksek düzeyini gördü.

Lira da suikastın tansiyonu artırmasından olumsuz etkilendi.

Bloomberg verilerine göre, lira dolar karşısında yüzde 0,34 değer kaybederek 5.97'nin üzerine çıktı.

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