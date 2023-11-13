  • BIST 7734.62
  • Altın 1781.688
  • Dolar 28.5645
  • Euro 30.5879
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAB: Gazze'de çatışmalara derhal ara verilmeli

ABD'nin Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi

» »
Suriye'nin Deyrizor ve Haseke illerinde, ABD güçlerinin konuşlandığı 3 üsse daha saldırıda bulunuldu
ABD'nin Suriye'deki 3 üssüne saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde ABD ordusunun Deyrizor'daki Koniko Gaz Sahası, Ömer Petrol Sahası ve Haseke'ye bağlı Şeddadi ilçesindeki üslerine, karadan karaya atış yapılan silahlar ve aidiyeti bilinmeyen insansız hava (İHA) araçlarıyla saldırı düzenlendi.

Saldırıda üsler ve çevresine roketlerin düştüğü öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Suriye'de son günlerde Humus'taki Tenef bölgesi, Haseke iline bağlı Malikiyye ve Şeddadi ilçeleri ve Deyrizor'daki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hizbullah: Yeni silahlar kullanıyoruz, İsrail: Beyrut'u Gazze'ye çeviririz12 Kasım 2023 Pazar 18:22
  • BM duyurdu: Gazze’deki ofisimiz bombalandı, ölü ve yaralılar var12 Kasım 2023 Pazar 18:14
  • Gazze'de ateşkes isteyen İsrailliler Tel Aviv'de yine gösteri düzenledi12 Kasım 2023 Pazar 11:16
  • Gazze'de Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki bebeklerden ikisi hayatını kaybetti12 Kasım 2023 Pazar 11:13
  • İsrail zorla göç ettirdiği Filistinlileri Gazze'nin güneyinde de vurdu11 Kasım 2023 Cumartesi 11:32
  • UNICEF: Gazze'de 1 milyon çocuk uçurumun kenarında yaşıyor11 Kasım 2023 Cumartesi 10:07
  • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 11 bini geçti10 Kasım 2023 Cuma 15:52
  • İsrailli komutan: Gazze bizim toprağımız10 Kasım 2023 Cuma 12:12
  • İsrail, Gazze'de hava saldırılarına günlük 4 saat ara vermeyi kabul etti10 Kasım 2023 Cuma 11:46
  • Dünya Müslüman Alimler Birliğinden İsrail'i boykot etme çağrısı10 Kasım 2023 Cuma 10:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti