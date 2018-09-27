ABD'nin üzerinde bir hayalet dolaşıyor: ABD rotayı sosyalizme çevirdi

ABD'de yapılan bir ankete göre Demokratlar sosyalizmi kapitalizme tercih ediyor

Gallup'un Pazartesi günü yayınladığı bir ankete göre, demokratlar kapitalizme göre sosyalizmi daha elverişli buluyor.

Ankete katılan ABD vatandaşı Demokratların yüzde 57'si sosyalizmi daha elverişli buluyor. Sadece iki sene önce bu oran kapitalizm lehine tam tersi bir durumdaydı.

Diğer yandan Cumhuriyeçilerin çoğu hala daha kapitalizm yanlısı olduğunu belirtiyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 16'sı ise sosyalizm fikrine uzak değil.

Anket sonuçlarına göre Bernie Sanders, I-Vermont ve New York kongre adayı Alexandria Ocasio-Cortez gibi kendini Demokratik sosyalist olarak tanımlayan politikacıların popularitesi gitgide yükseliyor.



Sosyalizm fikrine en sıcak bakanların gençlerin olduğunu ortaya çıkaran anket sonuçları, 18-29 yaş arası gençler arasında sosyalizm fikrininn daha yoğun yaşandığını da belirtiyor