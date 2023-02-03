ABD’nin yüzen ordusu Ege’de

ABD’nin en önemli savaş güçlerinden olan ve nükleer enerji ile çalışan uçak gemisi "George HW Bush" bu sabah saatlerinde Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki Pire Limanı açıklarına demirledi.

Amerikan Donanması’nın en önemli savaş güçlerinden olan nükleer uçak gemisi “George HW Bush” Yunanistan'ın Ege Denizi’nde bulunan Pire kentindeki Faliriko Ormos açıklarına demirledi.

Üç ay içerisinde ikinci kez bir ABD uçak gemisinin Yunanistan sularında demirlediği belirtilirken, uçak gemisi kentte ilgi odağı oldu. Salı gününe kadar Pire kenti açıklarında demirli kalacak uçak gemisinin 2009 yılında inşa edildiği 333 metre uzunluğunda ve 100 bin ton deplasman kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

Üzerinde 85 savaş uçağı, elektronik harp uçağı, uçan radar ve helikopter barındırma kapasitesine sahip olmakla birlikte 3.500 kişilik mürettebatı ve taşıdığı uçaklara ek olarak birlikte hareket eden savaş gemilerinde ise ayrıca 2.500 kişilik mürettebatı olduğu için yüzen bir ordu konumunda olduğu belirtildi.

20 YIL YAKIT İKMALİ YAPMADAN DENİZLERDE DOLAŞABİLİYOR

Sahip olduğu iki nükleer reaktör sayesinde 30 knot hıza ulaşabilen ve yakıt ikmali yapmadan 20 yıl kesintisiz çalışabilme kabiliyetine sahip uçak gemisi 2017 yılında Girit Adası'ndaki Souda Askeri üssüne demirlemişti.