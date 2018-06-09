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SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

 “Acı bir gerçeğimiz var, çevreyi kirletiyoruz. çevreyi kirletenler cezasız bırakılmamalı”

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Akıncı:  “Acı bir gerçeğimiz var, çevreyi kirletiyoruz. çevreyi kirletenler cezasız bırakılmamalı”
 “Acı bir gerçeğimiz var, çevreyi kirletiyoruz. çevreyi kirletenler cezasız bırakılmamalı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Korunmayı hak edecek güzellikteki çevremize gözümüz gibi bakmamız lazım, ancak acı bir gerçeğimiz var, kirletiyoruz. Asıl önemli olan ‘önce kirletelim sonra el ele vererek temizleyelim’ değil, kirletmemeyi öğrenip öğretmektir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Her Daim Dostlar inisiyatifinin Gazimağusa’daki sahil temizliğine katıldı. Çevre konusunda birlikte hareket etmek için gönüllülerin oluşturduğu Her Daim Dostlar inisiyatifinin çevre temizliği ve eğitim faaliyetleri bu sabah Bedis kumsalında devam etti.

Bedis kumsalının atık ve çöplerden temizlenmesi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen Her Daim Dostlar inisiyatifi gönüllülerine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı.

“KORUNMAYA LAYIK ÇOK GÜZL BİR ÇEVREMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, 5 yıldır süreklilik gösteren örnek bir davranış sergileyen Her Daim Dostlar gönüllülerinin çevre dostu tavırlarını sadece söylemde değil eylemle de kanıtladığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Her Daim Dostlar grubu, çevre duyarlılığını artırarak sürdürüyor. Kendilerine destek vermek için eşimle buradayım. Çevremiz korunmaya layık çok güzel bir çevre. Çevremizi korumamız ve gözümüz gibi bakmamız lazım. Ama acı bir gerçeğimiz var, kirletiyoruz. Asıl olan önce kirletelim sonra el ele vererek temizleyelim değil, kirletmemeyi öğrenip öğretmektir. Çevre konusunda, aile ocağında başlayan okul sıralarında devam edecek yaşam boyu bir eğitime ihtiyacımız var. Bunu yaparken bir yandan da iyiyi ve doğruyu, çevre duyarlılığını ödüllendirmemiz gerekir. Bu işin üçüncü ayağı da, yanlış yapıp çevreyi kirletenleri cezasız bırakmamaktır. Bir caydırıcılığın olması şarttır, aksi takdirde bu güzelim çevremizi koruyamayız” dedi.

“HEM İNSAN İLİŞKİLERİ, HEM DE ÇEVRE İÇİN ÖRNEK DAYANIŞMA”

Her Daim Dostlar gönüllülerinin hem insan ilişkileri açısından çok güzel bir dayanışma sergilediğini, hem de çevre dostu bir birliktelik olarak güzel bir örnek oluşturduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Gönüllülerin başarısı farkındalığın artması ve çevrenin korunması demektir” dedi.

Her Daim Dostlar Sözcüsü Yusuf Şentuğ da konuşmasında, Cumhurbaşkanı’nın aralarına katılmakla sadece gönüllülere değil doğaya da ne kadar önem verdiğini gösterdiğini ifade ederek, “Bizleri gururlandırdınız” dedi.

Sahil temizliği konusunda Mavi Bayrak kriterinin baz alınıp hedef olarak belirlenmesi konusunda yürüttükleri çalışmaları anlatan Şentuğ, Cumhurbaşkanlığı’nın uluslararası çevre vakfına yapacakları başvuru konusunda desteğini istedi. Cumhurbaşkanı Akıncı da hazırlık çalışmalarından itibaren istişare içinde olunmasını ve gereken katkının yapılması için hazır olduğunu ifade etti.

Her Daim Dostlar inisiyatifi 2016 yılında 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın “Yurttaş İnisiyatifi” kategorisinde Çevre Ödülü’nü kazanmıştı.
 

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