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Acı haber geldi...Hayatını kaybetti

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Buğra Nil KAPTAN (K-30), 1.10.2020 tarihinde tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yaşamını yitirmiştir
Acı haber geldi...Hayatını kaybetti

19.09.2020 tarihinde, İskele’de kalmakta olduğu daire içerisinde rahatsızlanarak önce Gazimağusa Devlet Hastanesi ve ardından Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan Buğra Nil KAPTAN (K-30), 1.10.2020 tarihinde tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesinde yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam etmektedir

Ne olmuştu?

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