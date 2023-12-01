Acı haber... Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Topaloğlu'nun ölümü ile ilgili polistem yapılan açıklama şu şekilde:
29.11.2023 tarihinde, Vadili'de, 40 Dönümler Mevkiinde tarlada çalışmakta olduğu sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Tahsin TOPALOĞLU (E-61)’nun ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir
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