‘Açık Hava Yaz Sineması’ etkinlikleri bu akşam başlıyor

“Açık Hava Yaz Sineması” etkinlikleri, bu akşam “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile başlıyor. Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün gelenekselleştirdiği Film gösterimleri; Selimiye Meydanı’nda bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nün avlusunda yarın akşam saat 21.00’de başlayacak. katılım ücretsiz olacak.
Temmuz ayı boyunca her hafta bir filmin gösterileceği yaz sineması etkinlikleri ile Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan bu geleneğin yaşatılarak yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.
Film gösterimlerinde sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulanacağından gösterim öncesi enstitünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan formların doldurularak rezervasyon yaptırılması gerekiyor.
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