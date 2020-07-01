  • BIST 116.525
  • Altın 393,272
  • Dolar 6,8479
  • Euro 7,6865
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

‘Açık Hava Yaz Sineması’ etkinlikleri bu akşam başlıyor

» »
‘Açık Hava Yaz Sineması’ etkinlikleri bu akşam başlıyor
‘Açık Hava Yaz Sineması’ etkinlikleri bu akşam başlıyor

“Açık Hava Yaz Sineması” etkinlikleri, bu akşam “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmi ile başlıyor. Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nün gelenekselleştirdiği       Film gösterimleri; Selimiye Meydanı’nda bulunan Yunus Emre Enstitüsü’nün avlusunda yarın akşam saat 21.00’de başlayacak. katılım ücretsiz olacak.

Temmuz ayı boyunca her hafta bir filmin gösterileceği yaz sineması etkinlikleri ile Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yeri bulunan bu geleneğin yaşatılarak yeni nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Film gösterimlerinde sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni uygulanacağından gösterim öncesi enstitünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan formların doldurularak rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz kurları (1 Temmuz 2020)01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:33
  • Dikkat elektrik kesintisi var!01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:30
  • ‘Açık Hava Yaz Sineması’ etkinlikleri bu akşam başlıyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:26
  • Polis Örgütü’nün 56’ncı Kuruluş Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:23
  • Tatar: “Bilişim Suçları Yasa Tasarısı”nın geçmesiyle ülkede büyük bir yasal boşluk dolduruldu”01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:18
  • Ercan Havalimanı’na 3 buçuk ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:15
  • Taner Ulutaş'tan mesajınız var!01 Temmuz 2020 Çarşamba 08:00
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Temmuz 2020 Çarşamba01 Temmuz 2020 Çarşamba 07:42
  • Sosyal medyada "karantinasız girişlere hayır" çağrıları, ülkede pandemi hastanesi yok!30 Haziran 2020 Salı 22:27
  • Akıncı PGM Rütbe Takma ve Görev Devir Teslim Töreni’ne katıldı, polis camiasının Polis Günü’nü kutladı30 Haziran 2020 Salı 22:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti