Acil ada konseyinde yaşananlar

Survivor'da kim elendi? sorusu son bölümünde Acun Ilıcalı'nın acil ada konseyini toplamasıyla cevabını buldu.

Eser West açlığa dayanamadığı için Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Survivor'ın yeni bölümünde gönüllüler takımına Eser West'in yerine yeni bir isim katılacak. Son bölümdeki ödül oyununun galibi ise ünlüler takımı oldu.

Survivor'da ünlüler ile gönüllüler takımları; hamburger, patates ve soğan halkası ödül oyununda karşı karşıya geldi.

Olimpiyat oyunlarından basketbolun Survivor'a uyarlanmış versiyonunda kazanan ünlüler takımı oldu.

Ödül oyunu sonrası ise bir sürpriz yaşandı ve Acun Ilıcalı acil durum konseyini topladı.

Acun Ilıcalı konseyde eksik olan ismin bundan sonra adada olmayacağını açıkladı.

Acun Ilıcalı, Eser West'in Survivor'da açlığa dayanamadığını ve 4-5 kere açlık krizine girdiğini söyledi. Eser West kendi isteğiyle Survivor'da açlığa dayanamadığı için doktor ile de konuşarak Survivor'dan ayrılmaya karar verdi.

Acun Ilıcalı Survivor'ın yeni bölümünde gönüllüler takımına yeni bir yarışmacının geleceğini açıkladı.

Eser West Survivor'ın yeni bölümünde adaya giderek arkadaşlarıyla vedalaşacak.