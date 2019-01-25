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Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven hakkında flaş gelişme

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Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde 79 gündür açlık grevi eylemini sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven tahliye edildi.
Açlık grevindeki HDP'li vekil Leyla Güven hakkında flaş gelişme

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için 79 gündür açlık grevinde olan DTK Eşbaşkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında tahliye kararı verdi.

​HDP'den yapılan açıklamada, "Hukuka aykırı bir şekilde uzun süredir tutuklu bulunan Hakkari halkının iradesi Leyla Güven hakkında bugün Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında tahliye kararı verilmiştir. Hak ve özgürlük mücadelemiz devam edecektir" denildi.

24 Haziran 2018 seçiminde Hakkari Milletvekili seçilen DTK Eşbaşkanı Leyla Güven, 22 Ocak 2018'de evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Afrin operasyonuyla ilgili açıklamaları nedeniyle tutuklanan Güven, farklı tarihlerde katıldığı basın açıklamaları, etkinlikler ve yaptığı konuşmalar nedeniyle suçlanıyordu. Güven, 31 Ocak'ta çıkarıldığı Diyarbakır 9. Ağır Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı.

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