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ADAM-DER'den, 104 emekli amiralin bildirisinin ardından açıklama

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Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği (ADAM-DER) 104 emekli amiralin bildirisinin ardından açıklama yayımladı.
ADAM-DER'den, 104 emekli amiralin bildirisinin ardından açıklama

104 amiralin imzasıyla, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" üzerine açıklama yapıldı. Açıklama üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yayımlayan ADAM-DER, ''Gerek iktidar beslemesi medyada gerekse sosyal medya mecralannda imzacılar darbeci olmakla suçlanmakta, daha da ileri gidilip rütbelerinin sokülmesi, maaşlarının kesilmesi istenmektedir. 12 Mart 1971 ve 12 Eyltil 1980 darbecileri tarafindan sol görüşlü olduğumuz icin TSK'den ilşiği kesilmiş askerler olarak vurguluyoruz ki, her yurttas yasaların kendisine verdigi hakları kullanarak görüşlerini dile getirnek, bunları yaymak ve topluca ifade etmek ozgürlüğüne sahiptir. Emekli amirallerin bildirisi, kendi görev alanlarını ilgilendiren konuda, Montro Bogazlar Sozlesmesi'ni savunma ve Deniz Kuvvetleri'ndelci FETÖ benzeri yapılanma girişimlerine dikkat çekmek çabasıdır. Buna karşın emekli amiraller haksız şekilde darbe teşvikçisi olarak suçlanmaktadırlar'' ifadelerine yer verildi.

 ADAM-DER'in açıklamasının tamamı  şöyle:

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