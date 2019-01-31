  • BIST 104.074
  • Altın 220,197
  • Dolar 5,1866
  • Euro 5,9410
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAÜnlü oyuncudan kötü haber geldi

Adana'da korkunç kaza! Kendi asker uğurlamasında hayatını kaybetti

»
Adana’da asker uğurlaması sırasında midibüs ile iş makinası kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği 13 kişinin yaralandığı kazada ölenlerden birisinin de askere uğurlanan genç olduğu öğrenildi.
Adana'da korkunç kaza! Kendi asker uğurlamasında hayatını kaybetti

Kaza, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması olan Haydar Ateş’in ailesine Karataş Belediyesi tarafından midibüs tahsis edildi. Ailecek 01 C 9242 plakalı midibüse binerek Karataş ilçesinde Adana Merkez otogarına doğru Haydar Ateş’i askere uğurlamak için yola çıktı. 

TERS YÖNDEN GELEN KEPÇE İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI

Adana merkezine doğru yola çıkan 01 C 9242 plakalı midibüs, İ.Ç’in yönetimindeki ters yönde ilerleyen kepçe ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan, Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ı çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Haydar Ateş, Elzem Ateş ve Murat Kazım Aydın’ın öldüğünü belirledi. Kazada yaralanan 13 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı. 

KENDİ ASKER UĞURLAMASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Haydar Ateş kendisinin asker uğurlaması için Adana’ya gidildiği sırada meydana gelen kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ambulanslarla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kepçe sürücüsü İ.Ç. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP anketi: 'Sandığa gitmeyeceğim' diyenlerin sayısı artıyor31 Ocak 2019 Perşembe 19:37
  • Erzurum’da dağcılar, buz şelalelere tırmandı31 Ocak 2019 Perşembe 19:19
  • Yılmaz Özdil arakçı çıkmış: Kitabında bizim makalelerimizden alınan ve kaynak gösterilmeyen o kadar çok bilgi ve belge var ki"31 Ocak 2019 Perşembe 17:47
  • Adana’da ‘intihar oyunu’ Mavi Balina ile mücadele için özel ekip kuruldu31 Ocak 2019 Perşembe 15:39
  • Erdoğan'ın açıkladığı 11 maddelik AKP seçim manifestosunda neler var?31 Ocak 2019 Perşembe 15:38
  • Cinsel tacizi böyle savundu… ‘Bu kadarına da çüş’31 Ocak 2019 Perşembe 13:59
  • Kuyumcukent'te 30 kilo altını eritip kaçan atölyeci: Bekle beni Tahran31 Ocak 2019 Perşembe 10:58
  • Abdullah Gül’den ‘suikast’ açıklaması30 Ocak 2019 Çarşamba 19:23
  • Bir evden 20 ton çöp çıkarıldı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:13
  • Pansumanda ‘canını acıttığı’ bahanesiyle sağlık görevlisine saldırdı30 Ocak 2019 Çarşamba 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti