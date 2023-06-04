Adaylıklara itirazlar sona erdi

Yüksek Seçim Kurulu, 25 Haziran’da yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçiminde geçici olarak ilan edilen milletvekilliği, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylıklarına itirazlar sona erdi.

Adaylar, bugün kesinleşecek ve Yüksek Seçim Kurulu ve İlçe Seçim Kurulları tarafından ilan edilecek.

Sandık seçmen listeleri ise dün askıya alındı ve listeler askıya alındığı günden itibaren 4 gün askıda kalacak.

Siyasal partiler ve bağımsız adayların tüm seçim sürecinde kullanacakları sıranın belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’ndaki ad çekme 5 Haziran’da yapılacak. Seçim propagandası da 5 Haziran’da başlayacak.

25 Haziran ara seçimlerinde, 6’sı siyasi parti ve 7’si de bağımsız olmak üzere toplam 13 aday, boş kalan milletvekilliği için yarışacak.