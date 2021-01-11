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Adnan Oktar grubu davasında karar duruşması

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Adnan Oktar grubuna yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.
Adnan Oktar grubu davasında karar duruşması

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nin karşısındaki duruşma salonlarında görülen dava 17 Eylül 2019'da başlamış ve mahkeme heyeti, son celsede kararını açıklamak üzere duruşmayı bugün görülmek üzere ertelemişti.

Davada 499 sayfalık mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen tutuklu sanık Adnan Oktar'ın

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek,
  • 7 mağdura karşı "Birden fazla kişiyle birlikte cebir ve tehditle çocuğun cinsel istismarı",
  • 20 kişiye karşı "Birden fazla kişiyle birlikte ve silah tehdidiyle cinsel saldırı",
  • 15 kişiye karşı "Örgüt amaç ve faaliyetleri doğrultusunda kişisel verilen kaydedilmesi",
  • 5 kişiye karşı "Kişisel verilen kaydedilmesi",
  • 12 kişiye karşı "Cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
  • 2 kişiye karşı "Kendisini savunamayacak durumda birine karşı silahla cebir ve şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma",
  • 7 kişiye karşı "Örgütün korkutucu gücünden yararlanarak eğitim ve öğrenim hakkının engellenmesi",
  • 2 kişiye karşı "Eziyet", "Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak silahla tehdide azmettirme",
  • "Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs",
  • "Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek",
  • "Nitelikli dolandırıcılık",
  • "Kaçakçılık" ve "Özel belgede sahtecilik"

suçlarından 150 yıldan 1365 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Mütalaada örgüt yöneticisi konumunda bulunan Alev Babuna, Ulviye Didem Ürer, Fatma Ceyda Ertüzün, Ayşegül Hüma Babuna, Yeliz Sucu, Sinem Hacer Tezyapar, Aylin Atmaca ve Merve Büyükbayrak'ın da aralarında bulunduğu 13 sanığın "Silahlı örgüt yöneticisi olmak" suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, ayrıca sanıkların örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen tüm suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Mütalaada 222 sanığın da "Örgüt üyeliği" veya "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

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