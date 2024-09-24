AFİK Group'dan İskele Okullarına Anlamlı Bağış

İskele Bölgesi’nde eğitim gören öğrenciler için yapılan bu bağış kapsamında, AFİK Group, öğrencilere okul kıyafetleri hediye ederek onların eğitim hayatına katkıda bulundu.

AFİK Group’un destekleri, özellikle okula yeni başlayan öğrenciler için büyük bir moral kaynağı oldu. Şirket, yardımlarını bölgedeki okullarla koordine ederek, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar attı. Okul kıyafetleri bağışının, öğrencilerin okula uyum sağlamalarına ve eğitimlerini daha rahat bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olacağı düşünülüyor.

AFİK Group'un CAESAR Projeleri çerçevesinde organize edilen bu bağış kampanyasının başında yer alan Jack Afik, İskele Belediyesi’nin bu projede gösterdiği iş birliğine ve okul müdürlerinin katkılarına teşekkür etti. Afik, "AFİK Grup olarak bu yardımları büyük bir özveri ile organize eden İskele Belediyesi’ne ve yardımların sağlanmasında büyük rol oynayan okul müdürlerimize minnettarız," şeklinde konuştu. Ayrıca, "Ortak amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha verimli bir eğitim ortamı sağlamaktır," diyerek, bu tür projelerin devam edeceğini belirtti.

Bağış töreninde, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin yeni eğitim yılına dair yaşadıkları heyecan ve mutluluk dikkat çekti. Okul yönetimleri de yapılan bu yardımlardan dolayı AFİK Group’a teşekkür ederek, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında bu tür desteklerin ne kadar önemli olduğunu vurguladılar.

Bu anlamlı bağışla birlikte, AFİK Group, İskele Bölgesi’nde eğitim gören öğrencilerin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Proje, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden diğer şirketler için de ilham kaynağı olmayı hedefliyor.