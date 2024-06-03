  • BIST 10547.19
  • Altın 2414.791
  • Dolar 32.1953
  • Euro 34.964
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı!

» »
Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı!
Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı!

Saat 15.00 sıralarında, Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı traktörler ile, bölge Belediyesi ve özel bir şirkete ait su tankerleri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 50 dönümlük arazi içerisindeki çam, zeytin ve Harnup ağaçları ile 20 dönüm biçilmemiş arpa ve 10 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de Pis Su Boşaltımı Yaptığı Tespit Edilen Vidanjörlere 6 Asgari Ücret Ceza Kesildi21 Mayıs 2024 Salı 12:33
  • Dipkarpaz'da çöp sorunu...20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:34
  • Yenierenköy Belediyesi Meclis üyesine ihale verdi iddiası!19 Mayıs 2024 Pazar 16:30
  • Polis, İskele -Karpaz anayolunu kullanacak olan sürücüleri uyardı!12 Mayıs 2024 Pazar 18:31
  • İskele Belediyesi’nin İskele ve 21 köyünde haşerelerle mücadelesi sürüyor06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:03
  • Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeli ve bölge işletme temsilcileri ilk yardımda bilinçleniyor30 Nisan 2024 Salı 09:59
  • Kaleburnu köyünde kahvede kumar oynayan 4 kişiye yasal işlem28 Nisan 2024 Pazar 12:36
  • Pazar Günü İskele-Karpaz Anayolu'nda Triatlon ve Motosiklet Drag Yarışları Gerçekleştirilecek26 Nisan 2024 Cuma 11:55
  • İskele İlçe Emniyet Kurulu’ndan yangın risklerine karşı bir dizi karar25 Nisan 2024 Perşembe 15:07
  • 23 Nisan İskele’de de törenlerle kutlandı24 Nisan 2024 Çarşamba 09:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti