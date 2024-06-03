Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı!

Saat 15.00 sıralarında, Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, bölge halkı traktörler ile, bölge Belediyesi ve özel bir şirkete ait su tankerleri ile müdahale edilerek söndürüldü.

Meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 50 dönümlük arazi içerisindeki çam, zeytin ve Harnup ağaçları ile 20 dönüm biçilmemiş arpa ve 10 dönüm biçilmemiş buğday yanarak zarar gördü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.