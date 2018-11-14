Ahmet Kural'ın eski sevgilisi: Sıla için şahit olurum

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem, "Ben de toplum içinde şiddet gördüğüm mekandaki kamera kayıtlarını inceleteceğim. Sıla beni şahit yazarsa onun için de şahit olurum" dedi.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, Ahmet Kural'ın birlikte oldukları dönemde parmağını kırdığını söyleyen ve Sıla'ya destek mesajı veren Naz Çekem, "Ben de toplum içinde şiddet gördüğüm mekandaki kamera kayıtlarını inceleteceğim. Sıla beni şahit yazarsa onun için de şahit olurum. Şiddetin her türlüsüne karşıyım, eğer bakın iddialı konuşuyorum kadın aldatsa bile şiddet uygulanmaz, yaşamından çıkarırsın yoluna gidersin" dedi.

Sıla'nın, Kural'dan şikayetçi olmasıyla içinin rahatladığını vurgulayan Çekem, "Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu. İnşallah güzel neticeler alacağız, içimiz rahat edecek. Dava açar mıyım bilmiyorum? Ama 5 yıl içinde geriye dönük oluyormuş, ailem duymasın diye darp raporu almamıştım. Ahmet bana dava açarsa benim de şiddete uğradığım mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek. Her şey orada ortaya çıkacak. Ahmet'in ailesi Sıla'yı eleştireceğine bence oğulları ile ilgilenseler daha iyi ederler" ifadelerini kullandı.

'ÖFKE KONTROL PROBLEMİ VAR'

Ahmet Kural ile ilgili soru üzerine Naz Çekem, "Alkol sorunu olabileceğini düşünmüştüm, illa da alkol almıştır diyemem. Doktor değilim sonuçta. Bence öfke kontrol problemi var. Benim rastladığım zamanlarda alkol alan bir insandı. O olunca şiddet eğilimi oluyordu. Benim başıma bir kere geldi, bir kere özür de dilemedi" şeklinde konuştu.