Ahmet Tuğcu: Aksa’da çalışan emekçi kardeşlerimizin düştüğü durum asla kabul edilemez

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Aksa bünyesinde çalışan 15 kişinin kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları sebebiyle istifa etmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Emekçi kardeşlerimizin düştüğü durum asla kabul edilemez. Onların tek talebi insanca çalışmak ve evlerine ekmek götürmektir. Bu süreci yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kıbrıs Türk Elektrik Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, Aksa Kalecik bünyesinde çalışan 15 kişinin kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları gerekçe göstererek istifa etmesiyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tuğcu, hem kamuda hem de özel sektörde sendikalaşmanın önemine dikkat çekerek, konuyu yakından takip edeceklerini belirtti.

Ahmet Tuğcu’nun açıklaması şöyle:

“Aksa'da bugün yaşanan 15 emekçi çalışanın istifa gerekçelerine baktığımız (kötü koşullarda çalıştırılma ve yeterli iş güvenliği olmaması) zaman hem kamuda hem de özel sektörde sendikalaşmanın önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şirket müdürünün onları kapının önüne koyarken söyledikleri ise çok düşündürücüdür. "Beğenirseniz çalışın beğenmezsen yerinize kamyonla adam alırım sözleri asla kabul edilemez. Emekçi kardeşlerimizin düştüğü durum asla kabul edilemez. Onların tek talebi insanca çalışmak ve evlerine ekmek götürmektir. Bu süreci yakından takip edeceğiz. Emek en yüce değerdir.”

Aksa bünyesinde çalışan 15 kişinin kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları gerekçe göstererek istifa ettiği iddia edilmişti. Kıbrıs Postası'na ulaşan ve isminin gizli kalmasını talep eden kaynak, Aksa yetkilisinin “istifa edebilirsiniz, sizin yerinize Türkiye’den bir kamyon çalışan getiririm” dediğini ileri sürmüştü.