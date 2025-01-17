AİHM, Rum Yönetimi’nin mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı verdiği kararında, Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerinin 20 yılı aşkın süredir kullandığı bir mülkün sahibi olan Maryanne Ioannides’e tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güvenlik gerekçesiyle bu mülkü kullanmasına karşılık, mülk sahibine adil tazminat sağlamaması nedeniyle mülkiyet haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Cyprus Mail'in haberine göre 1974 tarihi sonrası, Ioannides’in evi, BM kontrolündeki tampon bölgeye dahil olmuş ve Ioannides, mülküne erişim sağlayamamıştı. 2001’de, Rum Yönetimi makamları BM barış güçlerine evin kullanımına izin verirken, Ioannides’e danışmamıştı. Rum Yönetimi'nin mahkemeleri, devletin tampon bölgeyi kontrol etmediği gerekçesiyle tazminat talebini reddetmişti.

AİHM, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güvenlik kaygılarına dayalı olarak bölgedeki erişimi kısıtlama kararını desteklese de, devletin düzenleyici yetkileri kapsamında mülk sahibine tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı. Mahkeme, Rum Yönetimi'ne, 20 yıl boyunca kira ödememekle mülk sahibine haksız bir yük yüklediği için tazminat verilmesi gerektiğine karar verdi.

Ioannides’e 10.000 Euro tazminat ve 12.000 Euro yasal masraf ödendi. AİHM, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin mülk sahibinin onayı olmadan evin kullanımına izin verilmesini eleştirerek, kamu yararı ile bireysel mülkiyet hakları arasında daha sağlıklı bir denge kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Bu karar, aynı durumdan muzdarip kişiler için de emsal bir karar olacak.