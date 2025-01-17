  • BIST 9866.73
  • Altın 3099.597
  • Dolar 35.537
  • Euro 36.5564
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

AİHM, Rum Yönetimi’nin mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi

» »
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün 20 yıl boyunca kullandığı mülkün ihlali nedeniyle Kıbrıs Rum Yönetimi'nin mülk sahibi Maryanne Ioannides'e toplam 22 bin Euro ödemesine karar verdi.
AİHM, Rum Yönetimi’nin mülkiyet hakkı ihlali nedeniyle tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Kıbrıs Rum Yönetimi'ne karşı verdiği kararında, Birleşmiş Milletler (BM) barış güçlerinin 20 yılı aşkın süredir kullandığı bir mülkün sahibi olan Maryanne Ioannides’e tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Mahkeme, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güvenlik gerekçesiyle bu mülkü kullanmasına karşılık, mülk sahibine adil tazminat sağlamaması nedeniyle mülkiyet haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Cyprus Mail'in haberine göre 1974 tarihi sonrası, Ioannides’in evi, BM kontrolündeki tampon bölgeye dahil olmuş ve Ioannides, mülküne erişim sağlayamamıştı. 2001’de, Rum Yönetimi makamları BM barış güçlerine evin kullanımına izin verirken, Ioannides’e danışmamıştı. Rum Yönetimi'nin mahkemeleri, devletin tampon bölgeyi kontrol etmediği gerekçesiyle tazminat talebini reddetmişti.

AİHM, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güvenlik kaygılarına dayalı olarak bölgedeki erişimi kısıtlama kararını desteklese de, devletin düzenleyici yetkileri kapsamında mülk sahibine tazminat ödemesi gerektiğini vurguladı. Mahkeme, Rum Yönetimi'ne, 20 yıl boyunca kira ödememekle mülk sahibine haksız bir yük yüklediği için tazminat verilmesi gerektiğine karar verdi.

Ioannides’e 10.000 Euro tazminat ve 12.000 Euro yasal masraf ödendi. AİHM, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin mülk sahibinin onayı olmadan evin kullanımına izin verilmesini eleştirerek, kamu yararı ile bireysel mülkiyet hakları arasında daha sağlıklı bir denge kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Bu karar, aynı durumdan muzdarip kişiler için de emsal bir karar olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AB'de tüketilen enerjinin dörtte biri yenilenebilir kaynaklardan27 Aralık 2024 Cuma 10:26
  • Balkanları etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve rüzgar nedeniyle on binlerce ev elektriksiz kaldı25 Aralık 2024 Çarşamba 11:16
  • Almanya’da aşırı sağcı AfD, AB’den ayrılmayı vadediyor: ‘Dexit’22 Aralık 2024 Pazar 18:17
  • Avrupa borsalarında Almanya ve Fransa'daki siyasi çalkantıların etkisi17 Aralık 2024 Salı 19:13
  • Romanya ve Bulgaristan'a geçici sınır kontrolü şartıyla tam Schengen üyeliği verildi13 Aralık 2024 Cuma 09:59
  • Macron, Fransa'nın yeni başbakanını belirlemek üzere Sosyalistlerle görüştü07 Aralık 2024 Cumartesi 10:26
  • Almanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?06 Aralık 2024 Cuma 20:45
  • Fransa'da hükümet düştü05 Aralık 2024 Perşembe 11:25
  • AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasının ardından Gürcistan'da protestolar sürüyor02 Aralık 2024 Pazartesi 10:46
  • Ukrayna ordusundan on binlerce asker firar etti02 Aralık 2024 Pazartesi 10:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti