AİHM'den emsal olabilecek karar: Aşı zorunluluğu demokratik bir toplumda gerekli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Büyük Dairesi, aşı zorunluluğunun, demokratik bir toplumda gerekli olduğuna hükmetti ve Çekya'dan yapılan başvuruları reddetti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Büyük Dairesi, aşı zorunluluğunun, demokratik bir toplumda gerekli olduğuna hükmetti ve Çekya'dan yapılan başvuruları reddetti.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) aile ve özel yaşama saygı ilkesiyle ilgili 8. maddesinin ihlal edildiği şikayetiyle aynı ülkeden yapılan altı başvuruyu kabul etmedi.

Çekya'da çocuklarına hastalıklardan korunmak için aşı vurulmasına karşı çıkan aileler, yerel mahkemelerde bir sonuç alamayınca şikayetlerini AİHM’e taşımıştı.

Büyük Daire’de 16 yargıç, ortak değerlendirilen başvuruların reddedilmesi yolunda oy kullanırken sadece 1 yargıç ihlal olduğu yolunda görüş belirtti.

Bazı hukukçular, bu kararın Covid-19 aşısı için de içtihat oluşturabileceği görüşünü taşıyor.

Gerekçeli kararda, “Çekya'da, belirlenen 9 hastalığa karşı çocukları aşılamanın yasal bir zorunluluk olduğu” belirtildi ve haklı bir gerekçeye dayanmadan bu karara uymayan Çek aileleri haksız buldu.

Bu aileler, aşı şartını kabul etmedikleri için çocuklarının ana okuluna kabul edilmemelerinin “insan hakları ihlali teşkil ettiği” suçlamasında bulunmuştu.

AİHM davalarında uzman Fransız avukat Nicolas Hervieu, Fransız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, bu kararın Covid-19 aşıları için de emsal teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Karar aynı zamanda temyiz niteliği taşıyan Büyük Daire tarafından alındığı için bu hükme itiraz hakkı bulunmuyor.