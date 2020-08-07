  • BIST 1.030
  • Altın 474,449
  • Dolar 7,1886
  • Euro 8,4937
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 38 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 993 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı,9 kişi taburcu edildi

AK Parti sözcüsü Çelik: 'Türkiye yükselmeye devam eden güçtür'

»
AK Parti sözcüsü Çelik: 'Türkiye yükselmeye devam eden güçtür'
AK Parti sözcüsü Çelik: 'Türkiye yükselmeye devam eden güçtür'

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye yükselmeye devam eden güçtür (...) Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız” dedi.

Çelik’in açıklaması şöyle:

“Türkiye yükselmeye devam eden güçtür. Ekonomide, dış politikada, terörle mücadelede, iç politikada, sosyal politikalarda hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. “Millet siyaseti”mize karşı “lejyoner siyaseti” ile karşı çıkanların propagandalarının amacını görüyoruz.

"Milletimizin talimatları ile konjonktüre dayanmayan, kalıcı ve sürekliliği olan politikalarla ekonomimizin, güvenliğimizin ve demokrasimizin gücünü garanti altına alan adımları atmaya devam edeceğiz. Milletimiz kendisi için çalışanların yanındadır.

"Amacımız konjonktürel olmayan, gelecek nesiller için kalıcı olan yapıları oluşturmaya devam etmektir.Kalıcı ve sürekliliği olan kararlarla ekonomimizi milli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi teminat altına almaya devam eden politikalar uygulamak siyasi hareketimizin varlık sebebidir

"Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.

"Refah, güvenlik, adalet ve demokratikleşme üreten politikaları her türlü etkiden koruyacak kalıcı imzalar atma yolunda geleceğe kararlılıkla ve güçle yürüyoruz. Siyasetimizi konjonktürel etkilere teslim etmeye çalışan propagandaları yine boşa çıkaracağız.

"Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz. Bunları defalarca gördük. Bunların itibarı ve siyasi geleceği yoktur.

"Bizim için önemli olan milletimizin talimatlarıdır. Milletimizin her bir ferdinin sesine kulak vermek en yüksek siyasi hassasiyetimiz ve ilkemizdir. Her bir ferdiyle tüm milletimizin sesine kulak vererek, siyasi sözümüzü sadece milletimizin talimatı ile inşa ediyoruz.

"Lejyoner siyaseti ile Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alanların ekonomide, güvenlikte ve dış politikada demokrasimizi bağımlı hale getirmeye çalışan sözde politikaları ve propagandaları ile mücadelemiz sürecektir. Ülkemiz büyüktür, siyasetimiz milletimize dayanmaktadır.

"İşi gücü kriz senaryolarına dilencilik yapmak olan, siyasiler “bağımlılık bağımlısı” haline gelmiş bir siyasi dayatma peşindeler. Bunların, Cumhurbaşkanımızı ve bakanlarımızı hedef alan çirkin propogandaları yok hükmündedir."

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pentagon Başmüfettişliği Ypg/Pkk'nın Çocukları Silah Altına Almaya Devam Ettiğini Açıkladı07 Ağustos 2020 Cuma 10:35
  • TC Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme!07 Ağustos 2020 Cuma 10:30
  • TC Dışişleri Bakanlığından, "Yunanistan mısır deniz anlaşmasına" ilişkin açıklama:07 Ağustos 2020 Cuma 10:20
  • Çavuşoğlu: “Anlaşma, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Libya'nın kıta sahanlığını ve haklarını ihlal ediyor"07 Ağustos 2020 Cuma 09:57
  • Mali Müşavirlere Yeni Yetki07 Ağustos 2020 Cuma 09:42
  • ‘Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşma,Türkiye için yok hükmündedir’06 Ağustos 2020 Perşembe 22:39
  • Ambalaj firmasından 'koronavirüsü yok eden kimyasal formül'06 Ağustos 2020 Perşembe 18:01
  • Anket: AKP seçmeni Erdoğan'dan sonra partinin başına kimin geçmesini istiyor?06 Ağustos 2020 Perşembe 15:02
  • Çiğ köfte siparişinin geciktiği iddiasıyla işletme aracına silahlı saldırıya gözaltı06 Ağustos 2020 Perşembe 12:19
  • Türkiye'de Koronavirüs | 19 kişi hayatını kaybetti, 1178 yeni tanı kondu05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti