  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Akansoy: Kıbrıs sorununda yalan rüzgarı esiyor

» »
CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı
Akansoy: Kıbrıs sorununda yalan rüzgarı esiyor

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

Akansoy'un açıklaması şu şekilde:

Yalan Rüzgarı.

Dün Mecliste, Kıbrıs sorunu ile ilgili ortaya koyduğumuz tarihsel gerçekler, bilimsel referanslar ve siyasi tezler karşısında hamaset ve demagoji ile karşılaştık. Yalan rüzgarı estirmeye çalışanlar, Kıbrıs sorununda şu anda izlenen yolun bizi duvara vurduracağına dair görüşlerimizin altında ezilen hükümet sözcüleri, halkın gözleri önünde yüksek tonda ama düşük değerde yalana ve demagojiye sığındı.

En çok bağıranların en doğru olduğunu zannedenler yanılıyor. Kosova modeli de bir yalan !

Federasyon adı altında 1970’li yıllardan beri iki ayrı devlet yani ayrılıkçılık için görüşenlerin maskesi düştü !!!

Yani 50 senedir federasyon için görüşme yapmamışsınız dedik. Kıbrıs Türk sağının gerçek yüzünü, ayrılıkçı ve izolasyonist siyasetini deşifre ettik.

Kıbrıslı Türklerin toplumsal çıkarı iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, güvencesi siyaseten kurgulanmış bir çözümdür; federasyondur. Bu kararlı duruşumuzu kaybetmememiz gerekir.

Tarihsel, sosyolojik ve coğrafi temeller üzerinden federasyonun, Kıbrıslı Tüklerin kurtuluşu için değerini idrak edersek, inançla bu mücadeleyi sürdürür ve başarılı oluruz.

Sonuç ya Federasyon ya da varolan durumun aynen devamıdır.

Biz ne istediğimizi bilerek kararlılıkla çalışacağız.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bazı bölgelerde okullar açılmayacak!23 Ocak 2021 Cumartesi 16:44
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni kararlar!23 Ocak 2021 Cumartesi 16:41
  • Ölümlü kaza zanlısı 3 gün tutuklu kalacak23 Ocak 2021 Cumartesi 16:41
  • Uyuşturucu zanlılarına 3 gün tutukluluk23 Ocak 2021 Cumartesi 16:34
  • Gürkut:Pozitif kişiler, testten 48 saat öncesinden ‘bulaştırıcı’ kabul edilir23 Ocak 2021 Cumartesi 16:27
  • Saner:Normal seyir için hedef Haziran23 Ocak 2021 Cumartesi 16:24
  • VERGİ-SEN’den Gelir Ve Vergi Dairesi Yönetimine Mobbing tepkisi23 Ocak 2021 Cumartesi 16:13
  • Bakan Pilli:Salı günü aşılama başlıyor23 Ocak 2021 Cumartesi 16:09
  • Girne Düşünce Derneği'nden ''Eğitim'' açıklaması23 Ocak 2021 Cumartesi 14:56
  • Deniz:''Hükümet 13.Maaşların yarısını aşıya ödeseydi herkes aşılanmış olacaktı''23 Ocak 2021 Cumartesi 14:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti