Akansoy: Kıbrıs sorununda yalan rüzgarı esiyor

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

CTP Milletvekili Asım Akansoy sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı

Akansoy'un açıklaması şu şekilde:

Yalan Rüzgarı.

Dün Mecliste, Kıbrıs sorunu ile ilgili ortaya koyduğumuz tarihsel gerçekler, bilimsel referanslar ve siyasi tezler karşısında hamaset ve demagoji ile karşılaştık. Yalan rüzgarı estirmeye çalışanlar, Kıbrıs sorununda şu anda izlenen yolun bizi duvara vurduracağına dair görüşlerimizin altında ezilen hükümet sözcüleri, halkın gözleri önünde yüksek tonda ama düşük değerde yalana ve demagojiye sığındı.

En çok bağıranların en doğru olduğunu zannedenler yanılıyor. Kosova modeli de bir yalan !

Federasyon adı altında 1970’li yıllardan beri iki ayrı devlet yani ayrılıkçılık için görüşenlerin maskesi düştü !!!

Yani 50 senedir federasyon için görüşme yapmamışsınız dedik. Kıbrıs Türk sağının gerçek yüzünü, ayrılıkçı ve izolasyonist siyasetini deşifre ettik.

Kıbrıslı Türklerin toplumsal çıkarı iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı, güvencesi siyaseten kurgulanmış bir çözümdür; federasyondur. Bu kararlı duruşumuzu kaybetmememiz gerekir.

Tarihsel, sosyolojik ve coğrafi temeller üzerinden federasyonun, Kıbrıslı Tüklerin kurtuluşu için değerini idrak edersek, inançla bu mücadeleyi sürdürür ve başarılı oluruz.

Sonuç ya Federasyon ya da varolan durumun aynen devamıdır.

Biz ne istediğimizi bilerek kararlılıkla çalışacağız.