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Akaryakıt fiyatları zamlandı

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Akaryakıt fiyatları, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Emirname ile yeniden düzenlendi.
Akaryakıt fiyatları zamlandı

Akaryakıt fiyatları, dün Resmi Gazete’de yayımlanan Emirname ile yeniden düzenlendi.

Buna göre, 95 oktan benzin 14.73 TL/lt, 98 oktan benzin 14.97 TL/lt, Euro Diesel 14.62 TL/lt ve gazyağı 14.13 TL/lt’den satılıyor.


“2022 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi”yle yeniden düzenlenen fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu.
Akaryakıt 16 Şubat tarihinden beridir, 95 oktan benzin 13.70 TL/lt, 98 oktan benzin 13.94 TL/lt, Euro Diesel 13.56 TL/lt ve gazyağı 13.36 TL/lt’den satılmaktaydı.

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