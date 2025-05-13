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Akdoğan’da Ağılda Yangın: Tarımsal Malzemeler Küle Döndü

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Akdoğan’da Ağılda Yangın: Tarımsal Malzemeler Küle Döndü
Akdoğan’da Ağılda Yangın: Tarımsal Malzemeler Küle Döndü

13 Mayıs 2025 sabahı saat 09.00 sıralarında, Akdoğan’daki Ağıllar Bölgesi’nde bulunan bir ağılda yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, ağılda bulunan çok sayıda tarımsal malzeme zarar gördü.

İlk belirlemelere göre yangında 8 adet rulo sano balya, 8 adet profil demir, 8 adet sac levha ve 3 adet metal kiriş tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Olay yerinde soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ve itfaiye ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, maddi hasarın boyutunun yapılacak incelemenin ardından netleşmesi bekleniyor.

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