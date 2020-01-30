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AKEL’den faşist EOKA-B lideri anmasına tepki

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AKEL açıklamasında, "Grivas için ne kadar anıt ve tören yaparlarsa yapsınlar tarihi gerçekleri yok edemezler.
AKEL’den faşist EOKA-B lideri anmasına tepki

Kıbrıs Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), yaptığı basın açıklamasıyla 27 Ocak’ta Anastasiadis hükumetinin, EOKA-B kurucusu Yorgo Grivas’ın anma töreninde yer almasını sert bir dille eleştirdi.

“Sağ ve aşırı sağ anıt ve törenlerle faşizmin suç ve cinayetlerini asla silemez” başlığıyla yayınlanan basın açıklamasında tarihi gerçeklerin çarpıtılamayacağı, EOKA-B’ci faşizmin suç ve cinayetlerinin silinemeyeceği ifade edilirken EOKA-B’nin Kıbrıs’ın taksimi için Yunanistan cuntası ve Türkiye ile işbirliği içerisinde NATO’nun patronluğunda organize edilen bir ihanet çetesi olduğuna dikkat çekildi.

AKEL’in Türkçe de yayınladığı basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Anastasiadis hükümeti, DİSİ ve ELAM’ın başkanları bu yıl da Grivas’ı anma töreninde yer aldılar. Aşırı sağcı faşist örgütün faaliyet yıllarında kurucusu ve başkanı olan Grivas’ın saklandığı yerde yapılan törene Kıbrısrum sağı her yıl katılımıyla yurdumuzun ve halkımızın açık yarasına, Türkiye’nin işgaline tuz biber ekiyor.

Sağ ve aşırı sağ Grivas’ı onurlandırma ısrarlarıyla tarihi gerçekleri çarpıtabileceklerini ve EOKA-B’ci faşizmin suç ve cinayetlerini sileceklerini zannedebilir. Ancak bunlar silinemez. Faşizmin yaptıklarının sonuçlarını Beşparmak’taki ışıklandırılmış bayrak, Kıbrıs’ın dört bir yanındaki mezarlar, yerinden yurdundan edilmiş olanlar ve hala daha tabutlarda geri gelen kayıplarımız bize her gün hatırlatıyor.

EOKA-B’ci faşizm ne yanlıştı, ne çılgınlık. Adamızın taksimi için Yunanistan cuntası ve Türkiye ile işbirliği içerisinde tüm bunların patronu NATO tarafından organize edilen bilinçli bir ihanetti. Hükümetin, DİSİ’nin ve ELAM’ın saygıyla andıklarının ve onurlandırdıklarının tümü yurdumuzun tarihinin en karanlık sayfalarında yazılıdır.

Grivas için ne kadar anıt ve tören yaparlarsa yapsınlar tarihi gerçekleri yok edemezler. Hem Grivas, hem de ihanetin baş mimarları işledikleri suç ve cinayetlerle halkımıza yaşattıkları trajedi nedeniyle acılar içerisindeki Kıbrıs’ın analarının onlara okudukları lanetle anılacaklar."

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