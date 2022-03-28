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Akın Manga yeniden Memur-Sen Başkanı oldu

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Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurul’u 25/03/2022 tarihinde, saat 10:00’da Lefkoşa Paradise Park’ta yapıldı.
Akın Manga yeniden Memur-Sen Başkanı oldu

Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurul’u 25/03/2022 tarihinde, saat 10:00’da Lefkoşa Paradise Park’ta yapıldı.

Divan Başkanlığı’nı Hüseyin Alasya’nın, katiplikleri ise Mehmet Mutlu ile Yağmur Çelik’in yaptığı 6. Olağan Genel Kurul sonucunda, Akın Manga Başkanlığı’ndaki Genel Yönetim Kurulu şöyle oluştu.

Genel Başkan Akın Manga, Genel Sekreter Mehmet Mutlu, Mali Sekreter Yağmur Çelik, Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Topçu, Eğitim Sekreteri Zalihe Zaim Özkaramanlı, Sosyal İşler Sekreteri Fatma Tertemiz, Lefkoşa Bölge Başkanı İrem Üntaş, Magosa Bölge Başkanı Sertaç Öztüner, Girne Bölge Başkanı Sultan Durusular, Lefke Bölge Başkanı Mehmet Usanmaz, İskele Bölge Başkanı Buket Sayın, ve Güzelyurt Bölge Başkanı Ali Zaifoğlu seçildi.

Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Levent Yüceöz, üyeliklere Ömer Manga ve Fernur Faruk seçildi.

Disiplin Kurulu Başkanlığı’na Arın Taşarkan, üyeliklere Gülçin Arabulucu ile Özlem Kaynak seçildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan’ı Hasan Taçoy ile, Türkiye Kamu-Sen Federasyonu üyesi Türk Eğitim-Sen, ve Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikalar Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Kocakaplan Olağan Genel Kurul’umuzda söz alarak hitapta bulundular.

Memur-Sen 6. Olağan Genel Kurul’unda, Memur-Sen’in Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu üyeliğinden çıkmasına karar vermiştir.

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