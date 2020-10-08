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Akıncı yeni seçim videosunda gençlere seslendi

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Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, yeni seçim videosu ile ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi:
Akıncı yeni seçim videosunda gençlere seslendi

“KARARLI ADIMLARLA GÜZEL VE AYDINLIK GÜNLERE

BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ”

“Özgür iradenle sandığa giderek aklın ve vicdanına göre oyunu
kullan, senin yerine başkasının karar vermesine izin verme”

Cumhurbaşkanıve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, gençlere, “Özgür iradenle
sandığa giderek aklın ve vicdanına göre oyunu kullan ve senin yerine bir başkasının karar vermesine müsaade etme” çağrısı yaptı. 
Yeni seçim videosu ile gençlere seslenen Akıncı şunları söyledi:  Geleceğe umutla bakan her genç gibi senin de tertemiz hayallerin var. Yakın geçmişi acılarla
dolu bir coğrafyada yaşamak kolay değildir. Yarım asırdan fazladır hayatımızı kaplayan Kıbrıs
sorununun hayallerimizin önüne geçirdiği engelleri kader gibi yaşamaktan kurtulmalıyız.
 Sizlerin önünü açmak hak ettiğiniz koşullarda dünyanın parçası olarak yaşamanızı sağlamak
bizlerin görevidir. Kıbrıs’ı eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir çözüme kavuşturmak için kararlılıkla
mücadeleye devam edeceğiz. Çözümün kıyısına kadar yaklaştırdığımız Kıbrıs sorununu 2019’da Berlin’de sağladığımız ilkelere uygun şekilde ve mümkün olan en kısa sürede çözmek iddia edildiği gibi imkansız değildir. Yeter ki yalpalamadan, kararlı ve tutarlı bir şekilde hareket edelim. 
 
Bir yandan çözümü zorlarken diğer yandan iç yapımızdaki çarpıklıkları ortadan kaldırmak
sorumluluğumuzdur. Hükümetlere yol göstermeye anayasal yetkilerim çerçevesinde tarafsız bir
şekilde elbette devam edeceğim. Siz gençlerin seslerinin her zamankinden daha çok duyulması için gayret edeceğim. Çünkü senin görüşünün ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Özgür, demokratik, laik ve çağdaş bir toplum olarak varlığımızı sürdürmeye, barışı yüceltmeye devam edelim. İrademize sahip çıkalım.
 
11 Ekim’de ilk kez oy kullanıyorsun. Özgür iradenle sandığa giderek aklın ve vicdanına göre
oyunu kullan ve senin yerine bir başkasının karar vermesine müsaade etme. Her türlü baskıyla
toplumsal irademizi çarpıtmaya yönelenlere verilecek en güzel cevap, kendi geleceğini senin
belirlemendir.
 
Düşüncelerimizi söylemekten korkmayacağız. Ülkemizi sevmekten, özgür ve özgün
kimliğimizi yaşatmaktan bir an bile geri durmayacağız. Kararlı adımlarla güzel ve aydınlık günlere birlikte ulaşacağız.”

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