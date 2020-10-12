Akıncı:“Ortak Paydamız, Toplumsal İrademiz”



“Seçim sonucunu partisinin kazanması olarak niteleyen zihniyete karşı

Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve partiler üstü olması anlayışında buluşmalıyız”



Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ikinci tur

öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu aşamada temel vizyonu koruyarak halkın

beklentilerine yanıt verecek en geniş birlikteliği sağlamak, toplumsal geleceğimiz

açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.



Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın

açıklaması şöyle:



“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda önemli bir toplumsal sınavı başarıyla

vermiş bulunuyoruz. Demokratik ölçütlere uymayan her türlü girişim karşısında halkımız

tavrını koymuş ve demokratik olgunluk içerisinde iradesini sandığa yansıtmıştır.

Seçimlerin ilk turunda yer alan ve aldıkları oy oranlarından bağımsız olarak, fikirleriyle

demokratik yaşamımıza önemli katkılar yapan tüm adaylara teşekkür ederim.

Önümüzdeki süreçte, ilk tur öncesinde ortaya konulan pek çok değerli görüşten

yararlanmanın, toplumsal geleceğimiz açısından oldukça yararlı sonuçlar yaratacağını

değerlendiriyorum.



Seçim sistemimizin Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50’nin üzerinde bir

oya ulaşmayı gerekli kılması elbette nedensiz değildir. Bu sayede halkımızın ortak

hassasiyetlerini gözeten geniş bir birliktelik amaçlanmaktadır.

“TEMEL VİZYONU KORUYARAK EN GENİŞ BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ”

Bu aşamada temel vizyonu koruyarak halkın beklentilerine yanıt verecek en geniş

birlikteliği sağlamak, toplumsal geleceğimiz açısından da hayati öneme sahiptir.

18 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci turda Kıbrıs Türk halkının, ortak paydamız olan

barış, demokrasi, özgürlükler ve toplumsal iradeye dayalı bir gelecek temelinde

buluşacağına inanıyorum.

Seçim sonucunu partisinin kazanması olarak niteleyen zihniyete karşı

Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve partiler üstü olması anlayışında buluşmalıyız.



Toplumsal irade ve çoğulcu demokrasi, Kıbrıs Türk halkını ayrıştıran değil,

birleştiren ortak değer ve ilkelerdir. Bunlar, hep birlikte güçlü bir şekilde sahip

çıkıldığında daha da değerlidir. 18 Ekim, bu güçlü sahiplenmenin gerçekleşeceği önemli

bir tarihtir.



Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğu, gelinen kavşakta, her bir yurttaşımızın

farklılıklarla ayrışması değil, ortak değerlerde birleşmesi için güçlü bir zemin

oluşturmaktadır. 18 Ekim’in, ortak değerlerimiz zemininde toplumsal irademizi sandığa

yansıtacağımız tarihi bir gün olması için çalışmaya el birliğiyle devam etmeliyiz.



Gelinen aşamada, artık toplumsal geleceğimiz için hayati öneme sahip bir

kavşağa gelmiş bulunuyoruz.



Cumhurbaşkanlığının, halkın değişik kesimlerinin iradesini yansıtacak şekilde;

siyasi partiler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülmekte olan

diyaloğunun yeni dönemde daha katılımcı bir anlayışla kurumsallaştırılması için birlikte

hareket etmeliyiz.



Bu hafta sonu halkımız bir kez daha iradesini sandığa yansıtacaktır. İkinci tur

öncesinde siyasi partilerimiz ve bağımsız adaylar ikinci tur için kendi karar süreçlerini

çalıştıracaklardır. Bu değerlendirme süreçlerini elbette saygıyla beklemek gerekir. Kıbrıs

Türk halkının, ortak paydalar etrafında ortak hareket etmeyi başaracağından hiçbir

kuşkum yoktur.”