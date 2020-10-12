Akıncı:“Ortak Paydamız, Toplumsal İrademiz”

“Seçim sonucunu partisinin kazanması olarak niteleyen zihniyete karşı
Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve partiler üstü olması anlayışında buluşmalıyız”
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ikinci tur
öncesinde yaptığı açıklamada, “Bu aşamada temel vizyonu koruyarak halkın
beklentilerine yanıt verecek en geniş birlikteliği sağlamak, toplumsal geleceğimiz
açısından da hayati öneme sahiptir” dedi.
Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın
açıklaması şöyle:
“Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda önemli bir toplumsal sınavı başarıyla
vermiş bulunuyoruz. Demokratik ölçütlere uymayan her türlü girişim karşısında halkımız
tavrını koymuş ve demokratik olgunluk içerisinde iradesini sandığa yansıtmıştır.
Seçimlerin ilk turunda yer alan ve aldıkları oy oranlarından bağımsız olarak, fikirleriyle
demokratik yaşamımıza önemli katkılar yapan tüm adaylara teşekkür ederim.
Önümüzdeki süreçte, ilk tur öncesinde ortaya konulan pek çok değerli görüşten
yararlanmanın, toplumsal geleceğimiz açısından oldukça yararlı sonuçlar yaratacağını
değerlendiriyorum.
Seçim sistemimizin Cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50’nin üzerinde bir
oya ulaşmayı gerekli kılması elbette nedensiz değildir. Bu sayede halkımızın ortak
hassasiyetlerini gözeten geniş bir birliktelik amaçlanmaktadır.
“TEMEL VİZYONU KORUYARAK EN GENİŞ BİRLİKTELİĞİ SAĞLAMALIYIZ”
Bu aşamada temel vizyonu koruyarak halkın beklentilerine yanıt verecek en geniş
birlikteliği sağlamak, toplumsal geleceğimiz açısından da hayati öneme sahiptir.
18 Ekim’de gerçekleştirilecek ikinci turda Kıbrıs Türk halkının, ortak paydamız olan
barış, demokrasi, özgürlükler ve toplumsal iradeye dayalı bir gelecek temelinde
buluşacağına inanıyorum.
Seçim sonucunu partisinin kazanması olarak niteleyen zihniyete karşı
Cumhurbaşkanlığının bağımsız ve partiler üstü olması anlayışında buluşmalıyız.
Toplumsal irade ve çoğulcu demokrasi, Kıbrıs Türk halkını ayrıştıran değil,
birleştiren ortak değer ve ilkelerdir. Bunlar, hep birlikte güçlü bir şekilde sahip
çıkıldığında daha da değerlidir. 18 Ekim, bu güçlü sahiplenmenin gerçekleşeceği önemli
bir tarihtir.
Kıbrıs Türk halkının demokratik olgunluğu, gelinen kavşakta, her bir yurttaşımızın
farklılıklarla ayrışması değil, ortak değerlerde birleşmesi için güçlü bir zemin
oluşturmaktadır. 18 Ekim’in, ortak değerlerimiz zemininde toplumsal irademizi sandığa
yansıtacağımız tarihi bir gün olması için çalışmaya el birliğiyle devam etmeliyiz.
Gelinen aşamada, artık toplumsal geleceğimiz için hayati öneme sahip bir
kavşağa gelmiş bulunuyoruz.
Cumhurbaşkanlığının, halkın değişik kesimlerinin iradesini yansıtacak şekilde;
siyasi partiler, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülmekte olan
diyaloğunun yeni dönemde daha katılımcı bir anlayışla kurumsallaştırılması için birlikte
hareket etmeliyiz.
Bu hafta sonu halkımız bir kez daha iradesini sandığa yansıtacaktır. İkinci tur
öncesinde siyasi partilerimiz ve bağımsız adaylar ikinci tur için kendi karar süreçlerini
çalıştıracaklardır. Bu değerlendirme süreçlerini elbette saygıyla beklemek gerekir. Kıbrıs
Türk halkının, ortak paydalar etrafında ortak hareket etmeyi başaracağından hiçbir
kuşkum yoktur.”
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