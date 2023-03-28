AKP, Kerem Kınık’a madalya takacak! Yok bir de heykelini dikin…

AKP'li milletvekillerinin seçimlerin hemen öncesinde emekliye, doktora, geçici işçiye, gaziye ve toplumun yıllarca unutulmuş kesimlerine zam dağıtan yasa teklifindeki madalya maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tartışmalara yol açtı.

Yasa teklifine göre deprem ve sel gibi büyük felaketlerde yardımda bulunan kişi ve kuruluşlara devlet üstün fedakarlık madalyası verilecek. Komisyonda CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri madalyanın Kızılay'a, Kızılay Başkanı Kerem Kınık ve AFAD'a verilerek aklama yapılacağını ifade ettiler.

ALTIN DEĞİLMİŞ, MANEVİ DEĞERİ OLACAKMIŞ!

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, soru üzerine madalyanın altın olmayacağını, sadece manevi değeri olacağını söyledi.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, üstün fedakarlık madalyasının gerçekten hak eden insanlara verilmesi gerektiğini ifade ederken, “Adıyaman’dan sorumluydum, oradaki otopsi savcılarına lütfen madalyayı verin, en azından benim şahitliğimdeki insanlar bunlar. O soğukta ayaklarında terlik ve pijamayla görev yaptılar. Onlara madalyayı verin, ama Kızılay Başkanına sakın ama sakın bu madalyayı vereyim demeyin. Hakikaten gök kubbe başınıza yıkılır, bu kadar ihanetten sonra gök kubbe başınıza yıkılır” dedi.

ÜSTÜN HİZMETİ OLAN BİRİSİ Mİ?

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık da, yasa teklifini TBMM'de savunan Elitaş'a, “Bu üstün hizmeti olanları kim, nasıl belirleyecek? Sayın Elitaş, örneğin Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık üstün hizmeti olan birisi mi? Evet ya da hayır deyin. Sorum son derece net. Size soruyorum” dedi.

Elitaş bu soruya, “Soru-cevap kısmında değiliz” karşılığını verirken Arık, “Evet ya da hayır şeklinde cevaplanacak çok basitçe bir soruydu. Burada gerçekten objektif kriterler olacak mı? Yani bize göre Kerem Kınık istifa etmesi gereken, gerçekten milletin vicdanını yaralayan, çadır satan birisi; istifa etmesi de yeterli değil, bundan hesap sorulması gerekir” dedi.

CHP’li Cavit Arı, madalyanın yanlış kişilere verilmesinden endişe ettiğini söyledi. Arı, şu uyarıda bulundu:

– Korkarım ki ilk madalyayı Kızılay Başkanına verirsiniz. Bakın, tarihte ilk defa Kızılay'ın çadırını depremde parayla sattığına şahit olduk. Siz bunun hesabını da sormadınız. Enkazdan çıkmış, soğuk altında kalmış, barınmaya ihtiyacı olan vatandaşımıza çadır verilmesi gerekirken bu ülke sayenizde çadır satan, konserve satan bir Kızılay'la karşı karşıya kaldı. Bütün illerde Kızılay yönetimleri bir ticarethaneye dönüştü. Hepsinde, oralardan maaş alan sizin siyasetinize yakın insanlar var. Sakın ola Kızılay Başkanına böyle bir madalya vermeye kalkmayın.

MADALYA VEREREK ÖRTEMEZSİNİZ

HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir de Kızılay ve AFAD ile birlikte iktidarın da üç gün boyunca deprem bölgesinde varlık gösteremediğini ifade ederken, “Öyle birilerine madalya vererek bu sorumluluğun üstünü örtemezsiniz. Vallahi ben korkuyorum, siz bu madalyayı bir de AFAD'a, Kızılay'a verirsiniz. Bütün bu beceriksizliklerinizin, bütün bu yetersizliklerinizin üstünü madalya vererek örtbas etmeye çalışıyorsunuz” dedi.