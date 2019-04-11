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AKP o ilde usulsüzlük yapıldığnı iddia etmişti: Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü’nün AKP mitinginde fotoğrafı ortaya çıktı

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Büyükçekmece’de “sahte seçmen kaydı” yaptığı iddia edilen Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu’nun AKP sempatizanı olduğunu gösteren fotoğrafları ortaya çıktı.
AKP o ilde usulsüzlük yapıldığnı iddia etmişti: Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü’nün AKP mitinginde fotoğrafı ortaya çıktı

Eski CHP Milletvekili ve Gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından Büyükçekmece Nüfus İl Müdürü Mehmet Mutlu’nun fotoğraflarını paylaşarak, “Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B.Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu… Rize Fındıklı’dan İstanbul’a tayin edilen Mutlu, 24 Mart’ta AKP ve MHP’nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook’ta yayımlıyor” ifadelerini kullandı.

Barış Yardakaş’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Resmi Twitter'da görüntüleResmi Twitter'da görüntüle

Barış Yarkadaş@barisyarkadas

Yandaş medya günlerdir Büyükçekmece Nüfus Müdürlüğü üzerinden anlamsız bir fırtına koparıyor. İşte B.Çekmece Nüfus Müdürü Mehmet Mutlu... Rize Fındıklı'dan İstanbul'a tayin edilen Mutlu, 24 Mart'ta AKP ve MHP'nin Yenikapı mitinginde poz veriyor ve Facebook'ta yayımlıyor.

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