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AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak

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AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak
AKP ve MHP engelledi: İBB artık sosyal yardım talebi alamayacak

Covid-19 salgının ortaya çıkmasının ardından vatandaş beyanını esas alarak  yardım sürecini başlatmıştı. Gelen yardım taleplerini daha hızlı karşılamak için İBB, sosyal yardımda vatandaş beyanını yeterli gören değişikliği Meclis'e taşıdı.

Olağanüstü toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplantısında, salgın ve deprem gibi olağanüstü dönemlerde sosyal yardımlarda vatandaş beyanının yeterli görülmesine, MHP ve AKP grupları hayır oyu kullandı.

AKP ve MHP guruplarının hayır oyu ile Meclis'ten geçmeyen değişiklik nedeniyle mevzuat gereği sosyal yardımları ulaştırmak için öncesinde evlerde tespit yapılması zorunluluğu devam etti.

Sosyal yardım başvurusu alınamayacak

Söz konusu değişikliği ardından İBB, artık sosyal yardım başvurusu alamayacağını açıkladı. 

İBB açıklamasında, ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak salgın sürecinde ortaya çıkan ekonomik zorluklar ve geçim sıkıntısı nedeniyle 1 milyondan fazla ailemiz sosyal yardım almak için belediyemize başvurdu. Sosyal yardım incelemesinde İBB olarak vatandaş beyanını doğru kabul ederek yardımlara başladık. Ne yazık ki Mayıs ayında olağanüstü toplanan İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP Grubu’nun oyları ile vatandaş beyanı yeterli görülmedi, belediyemizin evlerde tespit yapması kararı alındı. Bu sebeple üzülerek belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren sosyal yardım talebi alamayacak, mevcut müracaatları tespite başlayacağız.


İSKİ ve İGDAŞ faturaları için düzenlediğimiz ‘Askıda Fatura’ dayanışması ise devam edecek. Sosyal yardım formu sadece ‘Askıda Fatura’ dayanışması için doldurulacaktır'' denildi. 

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