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AKP'li isim Jakuzide video çekip 'Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin' dedi

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AKP'li isim Jakuzide video çekip 'Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin' dedi
AKP'li isim Jakuzide video çekip 'Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin' dedi

'Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin' dediği jakuzi görüntüleri sosyal medyada tartışma yaratan AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç istifa ettiğini açıkladı: " Video saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu görülecektir."

Jakuzide video çeken ve arkadaşlarına hitaben “Ulan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” diyen AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Salih Saraç görevinden istifa etti.

Saraç’ın arkadaş grubunda iki yıl önce yaptığı belirtilen paylaşım sosyal medyaya düşmüş ve büyük tepki çekmişti. Yayanlar hakkında suç duyurusunda bulunan Saraç’ın videoda jakuzide olduğu ve arkadaşlarına hitaben “Ulan Fakirler! Oğlum beni rahatsız etmeyin. Tamam mı? Biraz keyif ediyorum” dediği görülüyordu.

Twitter’da birçok hesapta paylaşılan videonun binlerce yorum almasından sonra istifa ettiğini açıklayan AK Partili Başkan şunları söyledi:

“Değerli Şanlıurfalı hemşerilerim, kıymetli basın mensupları. Bundan 2 yıl önce kendi WhatsApp grubumdaki yapmış olduğum bir espri kötü niyetli bir şekilde sosyal medyada paylaşılmıştır. Ben burada bir kesimi aşağılayıcı ya da küçük düşürücü düşünerek kesinlikle hareket etmedim. Video gerçekten saf ve temiz bir niyet ile izlendiğinde ironi amaçlı çekilen bir video olduğu ve asla toplumun bir kesimini aşağılamak amacı gütmediği görülecektir. Gelinen noktada konunun davamıza, partimize ve gençlik kolları teşkilatlarımıza zarar verdiğini görmekteyim. Bu sebeple AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, halkımdan ve bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımdan özür dileyerek ayrıldığımı bildiriyorum.”

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