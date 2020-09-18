AKP'nin oyları eriyor... Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır? İşe anket sonuçları...

Metropoll araştırma şirketinin “Ağustos 2020 Türkiye’nin Nabzı” araştırması, Cumhur İttifakı’nın oy oranlarının düştüğünü gösterdi. Yapılan son ankette kararsızların oyu dağıtılmadan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), toplamda yüzde 38,8 oranında oy alabiliyor. Ankete katılanların arasında, bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı’na oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 31,3’ü AKP’ye, yüzde 7,5’i ise MHP’ye oy vereceğini belirtti.

Araştırmanın temel bulgularını Metropoll’ün araştırma yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından paylaştı. “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplara göre partilerin oy oranları şöyle:

AKP: 31,3

CHP: 21,2

HDP: 7,6

İYİ Parti: 7,6

MHP: 7,5

SP: 1,4

DEVA: 0,8

Gelecek Partisi: 0,7

Diğer partiler: 1,2

Cevap verenlerin yüzde 20’den fazlası hiçbir partiye oy vermek istemiyor

Araştırmaya katılanların yüzde 20,8’i hiçbir partiye oy vermek istemediğini söyledi. Katılımcıların yüzde 11,2’si kararsız olduğunu, yüzde 7,1’i oy vermeyeceğini belirterek “protesto oy” seçeneğini seçti. Katılımcıların yüzde 2,5’i de soruya cevap vermedi.

Hiçbir partiye oy vermek istemeyenlerin dağılımı şöyle: