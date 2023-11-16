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Aksa Enerji’den, Özbekistan’a 430 MW kapasiteli enerji santrali yatırımı

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Aksa Enerji’den, Özbekistan’a 430 MW kapasiteli enerji santrali yatırımı
Aksa Enerji’den, Özbekistan’a 430 MW kapasiteli enerji santrali yatırımı

Özbekistan’ın en büyük Türk enerji yatırımcısı olan Aksa Enerji, ülkenin Talimercan şehrinde 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini içeren yeni bir anlaşma imzalayarak ülkedeki kurulu gücünü 1,170 MW seviyesine çıkarmak için önemli bir adım attı.

Aksa Enerji, Orta Asya’nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Özbekistan’ın Talimercan şehrine 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali yatırımı için ülkenin Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile ABD doları bazında 25 yıllık anlaşma imzaladı.

Ülkenin başkenti Taşkent’teki Yatırım Bakanlığı’nda gerçekleştirilen imza törenine Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı katıldı. İmzalanan sözleşme ile 2022 yılının ilk çeyreğinden bu yana Taşkent ve Buhara şehirlerinde 740 MW kurulu güce sahip üç enerji santralinde ticari üretim gerçekleştiren Aksa Enerji, ülkedeki kurulu gücünü kurulum ve işletmesini gerçekleştireceği 430 MW Talimercan santrali ile 1,170 MW seviyesine yükseltmek üzere bir adım attı.

Anlaşma kapsamında, 430 MW Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nde üretilecek elektrik satış fiyatının 25 yıllık ABD doları bazlı garantili kapasite bedeli kapsamında belirlendiği açıklanırken, santralde gerçekleştirilecek elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan doğal gazın da Özbekistan hükümeti tarafından temin edileceği belirtildi.

 

Taşkent’te imzalanan yeni anlaşma hakkında konuşan Cemil Kazancı, Özbekistan’ın kadim doğu-batı ticaret koridoruna köprülük yapan bir ülke olduğunu ifade ederek, ülkenin jeostratejik konumunun sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirdiğini belirtti. Özbekistan’ın dünya ortalamasının üzerinde seyreden ekonomik büyümesi ve artan nüfusu ile enerji talebi anlamında Orta Asya’nın parlayan yıldızı niteliğinde olduğunun altını çizen Kazancı, “Aksa Enerji olarak Özbekistan’ın potansiyeline gönülden inandık ve tarihimizin en büyük yurt dışı yatımırımınıTaşkent ve Buhara şehirlerinde 740 MW kurulu güce sahip üç enerji santrallerimizle gerçekleştirdik. Gerek santral kurulum sürecindeki rekabetçi hızımız, gerekse enerji üretiminde taviz vermediğimiz operasyonel mükemmellik ilkemiz, Özbekistan hükümetinin de teveccühleriyle bugün bize 430 MW Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali projesinin kapılarını açtı” dedi. Santral kurulumuna inşaat için gerekli izinlerin tahsisinden sonra hızla başlayacaklarını dile getiren Cemil Kazancı, izinlerin tamamlanmasını takiben 430 MW Talimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’ni 12 ay içerisinde tamamlayarak devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

 

Talimercan’a kurulacak olan 430 MW kapasiteli santralin, Özbekistan’ın enerji arz güvenliğinin yanı sıra ülkenin enerji verimliliğine de katkı sunacağını dile getiren Kazancı, projenin aynı zamanda Aksa Enerji’nin varlık portföyündeki döviz bazlı gelirleri çeşitlendirerek “Sürdürülebilir Yüksek Büyüme” stratejisini destekleyeceğini ifade ederek

Sözlerine Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan Yatırım ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Laziz Kudratov ve Özbekistan Enerji Bakanı Jo’rabek Mirzamahmudov’a Aksa Enerji’ye olan güvenlerinden dolayı teşekkür ederek devam eden Kazancı, konuşmasını iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenmesinde her zaman önemli rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yatırım süreçlerinde Türk enerji şirketlerinden desteğini esirgemeyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a şükranlarını sunarak sonlandırdı.

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