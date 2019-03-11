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Akter: “BRT’de bu yılı çevre yılı ilan etmeyi planlıyoruz”

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BRT temiz düşün dönüştür projesine katıldı
Akter: “BRT’de bu yılı çevre yılı ilan etmeyi planlıyoruz”

Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen Temiz Düşün Dönüştür Projesine Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) da katıldı.

Temiz Düşün Dönüştür Projesini başlatan ilk kurum olan BRTK’ye proje kapsamında geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Kurumun çevre ile ilgili farklı projeleri olduğunu belirten  BRTK Müdürü Aysu Basri Akter, 2019’u BRT’de çevre yılı ilan etmeyi planladıklarını söyledi. 

Konu ile ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Projesi Koordinatörü, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr Şerife Gündüz, daha önce solar sisteme geçen BRT’nin şimdi de geri dönüşüme başladığına dikkat çekti. 

Amaçlarının geri dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak olduğunu kaydeden Gündüz, temiz düşün projesi çerçevesinde tüm ilkokulları gezdiklerini ve ağaçlandırma aktiviteleri yaptıklarını anlattı. 

Gündüz, “Çevre projelerinde genel hedef farkındalık oluşturmaktır. Bizim toplumumuzda da bilgi eksiğimiz yok ancak bilinç düzeyimiz oldukça düşük. Bunu toplum anlamında farkındalığa dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu konuda ülkesel anlamda gelecek nesiller için dönüşümü sağlamamız gerekiyor” dedi. 

AKTER: “BRT’DE BU YILI ÇEVRE YILI İLAN ETMEYİ PLANLIYORUZ” 

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter ise Temiz Düşün Dönüştür Projesi’nin heyecan verici olduğunu söyledi. 

Bir süre önce solar sistemin ilk etap ihalesinin tamamlanarak faaliyete geçtiğini kaydeden Akter, ikinci etap için hazırlık yapıldığını, yaz içinde hayata geçirilmesinin planlandığını söyledi. 

Projenin üç etaptan oluşacağı bilgisini veren Akter “Tüketimimizin yüzde 65’ini güneşten sağlamayı hedefliyoruz. Bu sadece bir fatura tasarrufu değil aynı zamanda çevreye karbon salınımı azaltmak ve yeşilin korunması açısından da önemli bir katkı. İşte bütün bunların içinde Temiz Düşün Dönüştür Projesi de tamamlayıcı bir proje bizim için” dedi. 

BRT kurumunun şehrin ortasında geniş bir ormanlık alana sahip olduğunu da hatırlatan Akter, bunun geliştirilmesi için de projeler hazırlandığını söyledi. 

BRTK’nın Temiz Düşün Dönüştür Projesi’ni başlatan ilk kurum olduğunu belirten Akter, projenin başarısının diğer kurumlara da örnek oluşturması dileğinde bulundu. 

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