Aktunç: Hedefimiz, Adaletli ve Adil Bir Sistemi İnşa Etmektir

Aktunç ADA-SEN’i ziyaretinde vurguladı;

“HEDEFİMİZ, ADALETLİ VE ADİL BİR SİSTEMİ İNŞA ETMEKTİR”

Demokrat Parti Milletvekili adayı Serhan Aktunç ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası'nı (Ada-Sen) ziyaret ederek, Kağan Mındıkoğlu Başkanlığındaki Ada-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

Ziyarette konuşan Aktunç, Ada-Sen'in 4 yıllık bir sendika olduğunu, bu çerçevede kamuda örgütlenme adına önemli yol kat ettiğini söyleyerek, sendikal yaşamdaki başarıların devamını diledi.

“ÜLKENİN GELECEĞİNDEN KAYGI DUYAN HER KESİMİN DESTEĞİNE TALİBİM”

25 Haziran ara seçimlerinde, ülkenin içinde bulunduğu zor süreçte, sorumluluk hissettiği için aday olmaya karar verdiğini belirten Aktunç, “hedefimiz ve gailemiz, herkesin hakkını alabildiği, adaletli ve adil bir sistemi inşa etmektir” dedi.

Özel sektör, kamu sektörü ve akademisyenlik kimliği ve tecrübesi ile vatan sevgisini harmanlayarak, ülkede yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için çalışmaya ve mücadele etmeye hazır olduğunun altını çizen Aktunç “bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan ve en az benim kadar sorumluluk hisseden her kesimin desteğine talibim” ifadelerini kullandı.

MINDIKOĞLU

Sendika Başkanı Kağan Mındıkoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hem özel sektör tecrübesi olan hem de kamuda üst düzey yönetici olarak çalışan Serhan Aktunç’u yakınen tanıdıklarını dile getirerek, doğru isimlerin mecliste olması gerektiğini belirtti.

Kamuda büyük hantallıklar olduğunu da ifade eden Mındıkoğlu, çalışanın yanında duran siyasilerin her alanda görev alması gerektiğine vurgu yaparak, Serhan Aktunç’a başarılar diledi.