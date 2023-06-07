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Aktunç : Ülkemin Menfaati İçin Adayım

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Demokrat Parti Milletvekili adayı Serhan Aktunç ve beraberindeki heyet Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.
Aktunç : Ülkemin Menfaati İçin Adayım

DP milletvekili adayı Serhan Aktunç ziyaretinde yaptığı konuşmasında "Bu dernekte tarihimiz yaşıyor. Buraya geldiğimizde Kıbrıs Türk halkının ne bedeller ödeyerek KKTC'yi ilan ettiğini ve bugünlere geldiğini görüyoruz. Ben de dernek yönetimine özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum" dedi.

 


DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile uyum içinde çalıştıklarını da anlatan Aktunç, yıllardır aktif siyasette olan bir kişi olarak sorunlar karşısında duyarsız kalmasının mümkün olmadığını söyleyerek, göreve talip olduğunu belirtti. Zor bir göreve talip olduğunun bilincinde olduğunu dile getiren Aktunç, DP olarak birtakım verilerle hummalı bir biçimde istikrarlı bir program hazırladıklarını söyleyerek, bilgi ve tecrübelerini meclise taşıyacağını da söyledi.


“Mücadeleci bir tavrım var” diyen Aktunç gençlerin bu ülkeden göç etmemesi için cesaretle radikal kararlar alınması gerektiğini söyleyerek, ülke menfaati için bu göreve talip olduğunu söyledi.


Seçimin, topluma yeniden güven aşılaması yönünde büyük bir getirisi olacağının da altını çizen Aktunç; "Vatandaş artık alım gücünün korunması derdindedir " diye konuştu.

BENAN: “AKTUNÇ’A GÜVENİYORUZ” 

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan yaptığı konuşmada, ülkenin içerisinde bulunduğu sıkıntılara dikkat çekerek, böylesi zor bir dönemde milletvekilliğine aday olan Serhan Aktunç’un başarılı bir çalışma ortaya koyacağını düşündüklerini söyledi.

Benan, "Böylesi bir zamanda ülke yönetimine talip olduğunuz için sizleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Başarılı olacağınıza inanıyorum ve bugünden başarılar diliyorum. " dedi.

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